GOSB’da damak tadı durağı; Egro Cafe Restaurant

Egro Cafe Restaurant Bistro, nefis mönüsü ve keyifli mekan tasarımıyla GOSB’da fark yaratıyor. İsviçre kahve makinesi markası olarak ünlü Egro, Enka Civata Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım’ın iştirakıyla bir Türk sermayesi yatırımı olarak zincir başlangıcını GOSB’da yaptı. Aşçılar Derneği Başkan Yardımcısı ve Aşçıbaşı Cavit Ünal’ın yönettiği ekiple GOSB’da hizmet veren Egro Cafe Restaurant, Türk ve dünya mutfağının lezzetlerini sunuyor.





Egro Cafe Restaurant Bistro’nun tüm mimarisini Vahit Yıldırım’ın tasarladığını anlatan Cavit Ünal, 2012 yılı Temmuz’unda hizmet sunmaya başladıklarını anlatıyor. Milyon dolarlık anlaşmaların yapıldığı bölgede böyle bir mekana duyulan ihtiyaçtan yola çıkıldığını aktaran Ünal, 22 kişilik bir VİP salonları bulunduğundan sözediyor. Dekorasyonu ve rahatlığıyla özelleşen salonda 8 ülkeyle aynı anda konferans bağlantılı, yemekli toplantı yapılabiliyor. İsteğe göre cafe-break hizmeti sunulan salonda plazma sinevizyon perdesi, özel ses sistemi mevcut. Salona özel dünya mutfağından et ağırlıklı menülerin yanısıra istenilen menüler de müşteri tercihine göre sunabiliyor. Toplantının özelliğine göre müşteri isterse kendi servisini kendisi yapabiliyor veya servis yapılıyor.

Isıtma ve soğutma sistemli kapanabilir havuzbaşında müşteri talebine göre canlı müzik hizmeti de var. Davetler, firmaların kuruluş yıldönümleri, yılbaşı kutlamaları, açılışlar, özel günler, lansmanlar, iftarlarda tercih edilen Egro Cafe Restaurant’ta kapalı alanda 240 kişi, açık alanda 300 kişi yemek, kokteyl düzeniyle ise 600 kişi ağırlanabiliyor. Egro’da şömine başında Türk, İtalyan, Fransız şarabınızı veya mis gibi taze kavrulmuş ve çekilmiş Egro kahvenizi yudumlayabileceğiniz gibi 1700 kitaplık zengin kütüphanesinden seçtiğiniz kitabı okuyabiliyor, her geldiğinizde kaldığınız yerden okumaya devam edebiliyorsunuz.

Franchise almak için birçok başvuru geldiğini dile getiren Cavit Ünal bu konsepti özetliyor: “Mutfak ekibimizin tamamı çeşitli yarışmalardan ödüllü personellerden oluşan profesyoneller. Belli standartları oluşturduktan sonra franchise vermeyi planlıyoruz. İlk hedefimiz Fenerbahçe veya Caddebostan’da bir şubemizi açmak. Daha sonra Kuruçeşme’ye aynı konsepti taşıyacağız. Her yeni mekanın personeline açılıştan bir ay öncesinden başlayarak biz eğitim vereceğiz, tüm yemekleri birebir göstereceğiz. Yeni Egro şubemiz tamamen kusursuz olarak işlediği anda ekip olarak işin içinden çekileceğiz. Gelen yoğun talepler nedeniyle Azerbaycan Bakü’de de bir yer açmayı düşünüyoruz.”

İtalyan ve Fransız mutfağından seçmelerin yer aldığı Türk ve dünya mutfağı lezzetlerini sunan Egro Cafe Restaurant’ın tercih edilme nedenlerinden biri sundukları her ürünün kendi imalatları olması. Çikolatadan, ekmeğe, ayrana, limonataya kadar her ürünü kendileri üreten Egro Cafe Restaurant’ın bir başka önemli özelliği şef sunumları. Cavit Ünal anlatıyor: “Masadakilere herhangi bir yiyeceğe alerjileri, vejeteryan olup olmadıklarını ve et tercihlerini soruyoruz. Menünün tamamını ben belirliyorum, pişiriyorum, sunumunu da yapıyorum. Müşterilerimiz kendilerini özel hissediyor ve ne yiyeceklerini bilmediklerinden menü kendileri için sürpriz oluyor.”

Çökertme kebabı, enginarlı roka salatası, acılı etli Egro pizzaları, makarnalar en çok tercih edilen Egro yemekleri. Ev yapımı taze yapılmış limonata yaz aylarında öne çıkarken Egro’nun gözdesi taze kavrulmuş ve çekilmiş Egro kahve. Türk kahvesinden filtre kahveye kadar zengin çeşidiyle göz dolduran Egro kahvenin yanında en çok tercih edilen tatlılar; fırın sütlaç, pişirilirken içerisine çekirdek kahve karıştırılan, single espresso dökülen, dil peyniri ve göbeğinde dondurma yer alan ılık dondurmalı, kahveli irmik helvası, dondurmalı profiterol, en az 8 kişilik sipariş edilirse butik pastalar. Egro’nun özel yemeği ise biberiye dalında kuzu sırtı.