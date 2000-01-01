Gümüşay Grup ile “Doğru İşe Doğru İnsan”

Temelleri 2000 yılında atılan ve fabrikalara üretim destek hizmetleri sunan Gümüşay Grup, iş arayan adaylarla personel arayan işverenleri biraraya getiriyor. Gayrimenkul, inşaat hizmetlerinin yanısıra çalıştıkları kurumlara üretim, kalite kontrol, bordrolama, temizlik, nakliye, personel taşıma, özel ulaşım ve VIP hizmetleri sunan Gümüşay Grup, bir şirketin inşaat tadilatından temizliğine, personel nakliyesi ve şehiriçi nakliyatına kadar her türlü üretim destek hizmetleri ihtiyacını karşılıyor.





Gümüşay Grup Yöneticisi Gürsel Şenel, yeni yasanın getirdiği koşulları öngören özel istihdam bürosu ve ara eleman yetiştirme kursları açmayı hedeflediklerini söylüyor. Gümüşay Grup çatısı altında 600 kişiyi istihdam ettiklerini kaydeden Şenel, 8 kuruluşa hizmet verdiklerini anlatıyor. Gürsel Şenel, grup çatısı altında yer alan şirketleri hakkında şu bilgiyi veriyor: “Efora ile sosyal hizmetler alanında hizmet sunuyoruz, Aksigorta’nın sigorta acenteliğini yürütüyoruz. Web sitemiz Eforatek ile bina otomasyon hizmetleri veriyoruz. Web sitemiz gebzedesatilik.com ile gayrimenkul alanında hizmet sunuyoruz.”

“Doğru yaklaşımlar ile yerinde çözümler” sunmayı hedeflediklerini aktaran Gürsel Şenel iş ilkelerine vurgu yapıyor: “Gümüşay, hedef ve stratejileri doğrultusunda insan gücünün doğru yönetilmesi, nitelikli insan gücünü grubumuza kazandırmak, ‘Doğru işe doğru insan’ ilkesinden hareket ederek, insan kaynakları uygulamalarımızla çalışanların bağlılığını artırarak müşteri odaklı çalışmayı prensip edinmiştir. İşbirliği içerisinde olduğu firma ve adayların iş yaşamları boyunca yanlarındaki partner olarak ihtiyaca uygun kaliteli, samimi ve özel çözümler üreten bir firma olarak müşteri memnuniyetini hedeflemiştir.”