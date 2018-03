“Hayal değil, gerçeği sunuyor” ROTAM GAYRİMENKUL

Temelleri 1996 yılında atılan, İstanbul Maltepe merkezli ROTAM GAYRİMENKUL, gayrimenkul sektöründe yatırımcılarına hizmet veriyor. ROTAM GAYRİMENKUL Genel Müdürü Nadir Erbilgin, Maltepe ve Gebze Güzeller OSB Bölge Müdürlüğü’ndeki şubeleriyle Marmara Bölgesi ağırlıklı olmak üzere Türkiye’nin tamamında ticari gayrimenkul sektöründe uzman kadrolarıyla aracılık hizmetleri sunduklarını anlatıyor. Erbilgin, toplu konut proje bazlı tanıtım ve pazarlama organizasyonlarının da bulunduğunu söylüyor.





Nadir Erbilgin, özellikle Gebze şubelerinde endüstri tesislerinin alım, satım ve kiralama hizmetlerinde öncülük ettiklerini belirterek, “Projeye uygun sanayi arsalarının oluşturulması amacıyla Kuzey ve Doğu Marmara aksında çalışmalarımız mevcuttur. Adı geçen bölgelerde nazım imar planları onaylanmış ticari, sanayi ve depolama arsalarının talep edilen büyüklükte toplanması, plan kote, zemin etüdü ve ÇED raporlarının alınması hususunda danışmanlık hizmeti veriyoruz. 18 yıllık tecrübe ve birikimimizle yolumuza emin şekilde devam etmekteyiz. Firmamız hayal değil gerçeği sunmaktadır” diyor.

Nadir Erbilgin, aracılık hizmetlerinde bulundukları firmalardan bazılarını şöyle sıralıyor: “Foneks Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti., Ağa Lojistik Depolama Dış Tic. San. Tic. Ltd. Şti, Semak Makine A.Ş., Mercan Saç. Profil Otm. Yan. San. ve Tic. A.Ş., Çimenler Damper Ltd. Şti., Suner Metal San. Tic. A.Ş., Çizmeciler İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Eas Elmaslı Aşındırıcılar San. Tic. A.Ş., Alışan Uluslararası Taşımacılık ve Tic. A.Ş., Dost Cam San. Tic. A.Ş., Basaş Ambalaj ve Yalıtım San. A.Ş., BM Makine San. Tic. Ltd. Şti., Dalsan Alçı San. ve Tic. A.Ş., Doka Kalıp İskele San. ve Tic. A.Ş., Fagor Endüstriyel Day. Tük. Mam San. Tic. A.Ş., Özbakan Mak. İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti., Plastay Kimya San. Tic. A.Ş., Schattdecor Kağıt Bas. San. ve Tic. Ltd. Şti., Uzay Mutfak San. Tic. Ltd. Şti., Ünal Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti., Ünsal Oto İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Düzeyteks Tekstil Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti., Ekip Müh. İnş. Taah. San. Tic. A.Ş.”