HİDROKON, 21. yılında global marka

Temelleri 1993 yılında atılan HİDROKON Konya Hidrolik Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., araç üstü hidrolik mobil vinç üretiyor.

Katlanır bomlu mobil vinç, teleskobik mobil vinç, kurtarma amaçlı hidrolik mobil vinç, hidrolik ataşmanlar ve araçlara monte edilen mobil insan kaldırma platformlarının üretimini, 22 bin metrekaresi kapalı, toplam 46 bin metrakare alanda 200 çalışanla gerçekleştiriyor.

HİDROKON Mali ve İdari İşler Müdürü Bülent Kütükcü, yatırımlarıyla üretim kapasitesini artıran Türkiye’nin lider vinç üreticisi HİDROKON’un yeni teknolojileri de üretimine entegre ederek Avrupa normlarını yakaladığını ve Avrupalı rakip üreticilerle de kalite yönünden rahatlıkla yarışır hale geldiğini söylüyor. Ürünlerinin yüzde 100 Türk üretimi olduğunu belirten Kütükcü, 21. yılını kutlayan HİDROKON’un global bir marka haline geldiğini dile getiriyor.

Bülent Kütükcü, TÜBİTAK destekli 2 yeni projeyi yürüttüklerini açıklıyor: “Alt yürüyüş grubuyla beraber 100 tonluk teleskopik mobil vinç üretiyoruz. Bir diğer Ar-Ge ürünümüz de 70 metrelik insan kaldırma platformu. 2 projemiz de devam ediyor, yılsonu bu projelerimizin biteceğini öngörüyoruz. Bu ürünlerimizi 2015 yılında piyasaya sunmayı hedefliyoruz. İthal ürünlere oranla yüzde 30 daha indirimli fiyatıyla ekonomik olacak bu ürünlerimizle ithalatın önüne geçeceğiz, cari açığın düşmesine katkı sağlayacağız.”



Bülent Kütükcü, en büyük hedeflerinin ise İstanbul yatırımlarını tamamlamak olduğunu söylüyor: “İstanbul, Gebze Şekerpınarı’ndan 2012 yılının Aralık ayında 8 bin 500 metrekare yer satın aldık. Bu alana 4 bin metrekaresi kapalı bir tesis yapacağız. Makine ve araç montajı yapacağımız bu tesisimizle Marmara Bölgesi’ndeki müşterilerimize hizmet vereceğiz.” Konya’daki tesislerinde üretimde bir sorun bulunmamasına karşın montajda ciddi bir yığılma yaşadıklarını anlatan Kütükcü, İstanbul’daki montaj tesisinin faaliyete geçmesiyle Konya’daki yükü hafifleteceklerini kaydediyor: “Montaj yükünü ikiye bölebilmek amacıyla İstanbul’da yatırım yapacağız. Yeni tesisimizin faaliyete geçmesiyle birlikte bir ayda belki 40 makine montaj edebileceğiz. Dış ticaret birimini de oraya taşıyabiliriz. 2014 sonbaharı gibi inşaata başlayacağız, 2016’da tesisi devreye alacağız. Aynı bölgede faaliyet gösteren teknik servisimizi de bu tesisimize taşıyacağız.”

Pazara sundukları ürünlerine 2 yıl garanti verdiklerini de vurgulayan Kütükcü, yeni katıldıkları ANKOMAK Fuarı’nda 2 yeni ürünlerini sergilediklerini anlatıyor. Kütükcü, ilk kez 335 t/m iş makinesini İsrail’e ürettiklerini, aynı makinanın üretimi için Belçika’dan sipariş aldıklarını ifade ediyor: “Üretimimizin yüzde 12’sini, Azerbaycan, Suudi Arabistan, İran, Türkmenistan, Romanya, Polonya, İsrail, Belçika ağırlıklı olmak üzere 20’ye yakın ülkeye ihraç ediyoruz. Belçika ve İsrail’de bayilik verdik. Üretimimizin yüzde 25’ini ihraç etmeyi ve Rusya pazarına girmeyi hedefliyoruz” diyor.

İstanbul Anadolu Yakası ve Hadımköy’deki 2 yerleşik servislerinin yanısıra yurtiçinde 8-9 servisle de anlaşması bulunan, servis ağı güçlü HİDROKON, CE, ISO Kalite Yönetim Sistemi Belgeleri’ne de sahip.