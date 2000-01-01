HÜRMAK Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 firmasından biri oldu

Anne Habiby, Deirdre Coyle ve Harvard İşletme Okulu Profesörleri’nden Michael Porter tarafından yükselen ekonomilerdeki hızlı büyüyen şirketleri tespit ederek görünürlüklerini arttırmak amacıyla kurulan Allworld Network tarafından Türkiye’nin hızlı büyüyen ve gelecek vaadeden firmalarını belirlemek adına bir çalışma yapıldı.





Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı desteğiyle yürütülen Türkiye 100 projesi sonucunda Hürmak, Türkiye’nin en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi arasında gösterildi. Proje kapsamında Türkiye’deki şirketlerin 2010, 2011 ve 2012 yıllarında gösterdikleri büyüme performansı değerlendirildi ve bu yıllar içerisinde ortalama yüzde 84 büyüme kaydeden Hürmak listeye girmeye hak kazandı.

Kazanan firmalar İzmir İktisat Kongresi’nde düzenlenen gala gecesinde biraraya getirildi ve düzenlenen ödül töreninde ödülü Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’dan firma adına Hürmak Yönetim Kurulu Başkan Vekili Burç Angan aldı.

Hürmak Yönetim Kurulu Başkan Vekili Burç Angan, kaydedilen bu başarılı büyüme ivmesini sürdürülebilir kılmak adına Hürmak’ın, Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vererek Türkiye’nin plastik sektörünün ihtiyaç duyduğu ileri teknoloji makineleri millileştirme hedefine doğru yürüdüğünü dile getirdi: “Plasteruasia 2013 Fuarı’nda lansmanı yapılacak olan iki-plakalı Zenith Serisi’nin TÜBİTAK destekli Ar-Ge projesinin tamamlanmasının hemen ardından Hürmak vakit kaybetmeden yine Türkiye’de şimdiye kadar hiç üretilmemiş olan multi-komponent baskı yapabilen hibrit sistemli ve iki-plakalı bir plastik enjeksiyon makinesi için çalışmalara başlamıştır. Bu projeyi Plastuerasia 2014 Fuarı’na kadar sonuçlandırıp bu fuarda sektörün beğenisine sunmayı hedeflemektedir.”

Burç Angan, şunları ifade ediyor: “Sektörün en büyük fuarlarından birisi olan K Fuarı’nın düzenlendiği 2013 yılında bazı kesimler tarafından Türkiye’nin en büyük ihtisas fuarlarından biri olan Plasteruasia’nın sönük geçeceği tahmin edilmekte ve pek çok Avrupalı üretici katılımlarını iptal ettiklerini bildirmiş durumdadırlar. Böyle bir atmosfer içerisinde Hürmak, Plasteurasia 2013 fuarında şimdiye kadar genellikle ithal makineler üzerinde kullanılan ve sergilenen kalıp içi etiketleme sistemli 15 litrelik boya kovası üretimini komple tesis olarak ve komple Türk malı olarak çözüm partnerleri ile birlikte standına kuracak olup, ülkemizin öz yeterliliği konusunda önemli bir mesaj vermeyi hedeflemektedir.”