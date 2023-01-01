İkitelli’nin prestij projesi yatırımcı bekliyor:

İŞ MODERN’DEN YATIRIMCIYA FIRSAT





Kuruluşu 1985 yılına dayanan S.S. Umum Hırdavatçı Esnafı Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’nin inşaat çalışmaları 2007 yılında başladı. Toplam 131 bin metrekare alan üzerine kurulu 700 farklı işyeri bulunuyor. Ağırlıklı Avrupalı yatırımcılardan oluşan 160 üyeli HESKOP’un I. Etabı’nı kooperatif oluşturuyor. Tamamen üyelerin kaynaklarıyla inşa edilen HESKOP, katma değer oluşturmuş bir yapı olarak dikkat çekiyor. Teyzid-i Bedel sorunu bulunmayan HESKOP’un I. ve II. Etabı’nda ağırlıklı ticaret yapılıyor.

HESKOP’un II. Etabını oluşturan İş Modern ise bölgenin çekim merkezi konumunda. İkitelli’nin en prestijli projesi olan İş Modern’de 400 bağımsız işyeri bulunuyor. İleri teknolojinin kullanıldığı işyerlerinin yüzde 60’ı ise kiralanmış durumda. HESKOP yönetimi, farklı sektörlerden orta ölçekli yatırımcıları bölgeye beklediklerini söylüyor.

Fonksiyonel işyerleri: İş Modern’in en önemli artısını inşaat kalitesi oluşturuyor. Fonksiyonel yapılan ve toplam 6 kattan oluşan İş Modern’in her katına TIR ve kamyon çıkabiliyor. İş Modern’in bağımsız bölümleri minimum 250 metrekareden başlayıp 1000 metrekareye kadar çıkabiliyor. 5.5 metre kat yüksekliği bulunan binada 8 metre net aks aralığı ve 16 metre koridor genişliği bulunuyor. Metrekarelerin düz ayak yapısıyla oluşturulduğu İş Modern’de alanlar yüzde 100 verimli kullanılabiliyor.

Ulaşımın merkezinde: İşyeri veya depolama alanı olarak kullanılabilmesi için kat yüksekliğinin uygun inşa edildiği İş Modern’in fiyatları ise İkitelli koşullarında rekabetçi olarak tanımlanıyor. Ulaşım ağlarının merkezinde olan İş Modern, İkitelli’de metronun faaliyete geçmesiyle yatırımcı için önemli bir fırsatı sunuyor. Basın Expres Yolu’na 3 km, Atatürk Hava Limanı’na 9 km, TEM Otoyolu’na 3 km mesafede yer alıyor.

Yatırımcı bekleniyor: 7X24 saat güvenliğin olduğu İş Modern’de 24 saat yükleme ve boşaltmaya imkan veriliyor. Çözüm odaklı yönetim anlayışıyla yatırımcıların yanında olan İş Modern, boş alanları için girişimci ve yatırımcıları bekliyor.