İkmal Teknik (OSTİM OSB)

Yerli Sermayenin Başarı Hikayesi:





Küçük bir girişim olarak 1967’de başlayan, bugün Türkiye’nin en büyük ‘Endüstriyel Yapı Marketleri’ arasında yerini alan İkmal Teknik, yerli sermayeli bir girişim olarak büyük bir başarıya imza attı. 4 bin metrekare kapalı alanda kurulu endüstriyel yapı marketi ile haftanın 7 günü, müşterilerine hizmet veren İkmal Teknik 40 binden fazla ürün çeşidiyle profesyonel ve amatör ürün segmentlerini birarada sunuyor. İkmal Teknik, OSTİM OSB ve Sincan OSB’deki mağaza ve şubeleriyle birlikte 4 ayrı noktada 7 bin 500 metrekare kapalı alana sahip, yerli sermayeli en büyük endüstriyel yapı marketi olarak öne çıkıyor. Sanayicilere “sürekli çözüm ortağı” anlayışıyla hizmet veren İkmal Teknik, yapı-dekorasyon ve mobilya aksesuar ürünlerine de reyonlarında yer veriyor. Sanayiciye yönelik profesyonel ürün kategorilerinde sektörün dev firmaları ile çalışan İkmal Teknik, “her evin ihtiyacı” ürün gruplarına da modern mağazacılık anlayışıyla yer vererek ürün çeşitliliğiyle adından söz ettiriyor. 1981’den bu yana merkezi OSTİM’de olan İkmal Teknik, bölge KOBİ’lerinin üretim aşamasında ihtiyaç duyulan ürünleri güncel olarak kısa sürede temin edecekleri yakınlıkta olması ve kısa dönemli ihtiyaçlar için kolay ulaşılabilir bir stok merkezi misyonu üstleniyor.

İkmal Makine: Sanayiciye yeni bir çözüm merkezi

Makine satış sektörüne de iddialı bir giriş yapan İkmal, Ostim OSB’de sadece makine satış alanında faaliyet gösterecek mağazasını da hizmete açtı. Sektörün en önde gelen makine imalatçısı firmalarının ana bayiliğini alan İkmal Makine, sanayicilere üretim süreçlerinde de çözüm ortağı olmayı başladı. ERMAKSAN Sac ve Metal İşleme Makineleri, ŞAHİNLER Metal ve ISITAN Sac İşleme Makineleri firmalarının bayiiliğini üstlenen İkmal Makine, geniş bir ürün yelpazesiyle müşterilerine profesyonel çözümler sunuyor.