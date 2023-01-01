İMSAN Sanayi Sitesi

İMSAN’ın yüksek gerilim hatları yer altına alınacak





İMSAN Sanayi Sitesi’nin temel sıkıntılarından biri olan yüksek gerilim hatları yer altına alınıyor. İkitelli OSB Yönetimi’nin aldığı karar sonrası çalışmalara başlanan yüksek gerilim hatları İMSAN’ın içerisinden geçiyor. İMSAN Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Erol, yüksek gerilim hatları nedeniyle sitenin hem görüntüsünün kötü hem de oluşan manyetik alan nedeniyle bölge insanın sağlığının tehlikede olduğunu söyledi. Alınan karara sevindiklerini belirten Erol, “Hem estetik olarak hem diğer nedenle yerin altına alınıyor olması bizim için sevindiricidir. Umarım 2014’e kadar tüm hatlar yerin altına alınmış olur. Yer altına alınan yüksek gerilim hatları aynı zamanda enerjinin daha verimli halde kullanılması anlamına da geliyor” diye konuştu.

Karma nitelikte üreticilerin bulunduğu İMSAN’da 76 üye ve 87 işyeri bulunuyor. Yaklaşık bin 500 kişinin istihdam edildiği bölgede, 72,5 metrekare, 200 metrekare ve 400 metrekare tabanlı toplam 5 kattan 3 tip bina yapısı bulunuyor. Toplam alanı 51 bin metrekare olan İMSAN’ın temel sıkıntısını yer darlığı oluşturuyor. Kuruluş çalışmaları 1985 yılına dayanan sanayi sitesinde ilk aşamada geniş gelen alanlar şuan yetmiyor. Üyelerinin en az yüzde 20’sinin yer darlığı problemi yaşadığını kaydeden Yahya Erol, “Yer darlığı nedeniyle başka bölgelerde üretime başlayan firmalar görüyoruz. Sitemizden gidip de daha büyük alanlarda üretim yapan sanayicilerimiz var. Üretime uygun yerlere ihtiyacımız var. Bu alanın illaki İstanbul olmasına da gerek yok” diyor. İstanbul’un finans ve ticaret merkezine dönüşen yapısında sanayicinin alternatif alanlar bakmaya başladığını hatırlatan Erol, bu süreçte sorumluluğun ana sanayiye düştüğünü söylüyor. Ana sanayinin Anadolu’da üretim yapmaya başlamasıyla yan sanayinin de bölgeye gideceğini kaydeden Erol, metropollerin yükünün bu şekilde azalacağını aktarıyor. İkitelli’nin temel sıkıntısının halen daha ulaşım olduğunun altını çizen Erol, metronun yüzde 100 kapasite ile kullanımın zamanla olacağını ancak konutlarla çevrilmiş İkitelli’de ulaşım sorununun farklı projeler ile çözülmesini istiyor. Erol, “İkitelli için yeni bir düzenleme şart. Örneğin Mahmutbey Gişelerini kaldırmak gerekiyor. İkitelli’nin yol ihtiyacına yönelik yeni bir yol düzenlemesi yapılmalı. Gişe konulacaksa yapılan yeni yolların çıkışına konulabilir. Şu anda gişelerden geçmek mecburi olması nedeniyle sıkıntı yaşanıyor.”