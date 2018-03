Kalite Group şirketlerinden Kalite OSGB; “İş güvenliği her zaman hayat kurtarır”

Kalite Group şirketlerinden, sektörün öncü firmalarından Kalite OSGB, yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın çıkmasıyla hızlı gelişim sürecini daha da hızlandırıyor. Kalite OSGB Sorumlu Müdürü, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Uzmanı, Makine Mühendisi Fırat Bozgaç Kalite OSGB’nin bu yıl yüzde 40 büyümeyi hedeflediğini söylüyor. İnşaat sektöründe aktif bir firma olduklarını aktaran Bozgaç, yeni çalışmalarında OSB’lere de odaklanacaklarını açıklıyor.