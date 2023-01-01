Kalite Group şirketlerinden Kalite OSGB; “İş güvenliği her zaman hayat kurtarır”
Kalite Group şirketlerinden, sektörün öncü firmalarından Kalite OSGB, yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın çıkmasıyla hızlı gelişim sürecini daha da hızlandırıyor. Kalite OSGB Sorumlu Müdürü, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Uzmanı, Makine Mühendisi Fırat Bozgaç Kalite OSGB’nin bu yıl yüzde 40 büyümeyi hedeflediğini söylüyor. İnşaat sektöründe aktif bir firma olduklarını aktaran Bozgaç, yeni çalışmalarında OSB’lere de odaklanacaklarını açıklıyor.
İş sağlığı ve güvenliği hizmetinin stabil bir hizmet olduğuna dikkat çeken Bozgaç, işverenleri aldıkları hizmeti doğru denetlemesi gerektiği konusunda uyarıyor. İşyerlerinde İSG felsefeösinin herkes tarafından anlaşılmasının önemini vurgulayan Bozgaç, “İSG departmanı tamamen işverene bağlı, kararlarını işverene onaylattıran, tebliğ ettiren bir yapıdır. Anlaşma yaptığımız kuruluşlarda 50’den fazla çalışanı bulunan işletmelerde yasal zorunluluk olarak oluşacak İSG Kurulu, işveren veya işveren vekili, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, çalışan temsilcisi ve teknik eleman üyelerinden oluşmakta. Hizmet verdiğimiz firmalarda bu kurul üyelerine, biz, ilk önce 2 günlük İSG Kurul eğitimi veriyoruz” diye konuşuyor.
“Bazı işletmelerde işletme körlüğü oluşuyor. İş güvenliği zaman alır ama hayat kurtarır” diyen Bozgaç, İSG uzmanının iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleyecek tedbirlerin alınmasını sağladığını belirtiyor: “İşyerlerinde sağlık taramalarının yasal periyotlarda yapılması önemli. Çıkan tıbbi tetkik sonuçlarını işyeri hekiminin iyi yorumlaması ve çalışanlar için İSG uzmanıyla birlikte özel önlem alması şart. Bir işyerinde teknik emniyetin sağlanması için İSG uzmanı, işyeri hekimi ve çevre güvenliğinden sorumlu uzmanın birlikte hareket etmesi gerekir. Her zaman sistem kurulurken zordur.”
KOBİ’ler kendi işyerlerine özgü teklifler almalı: İSG hizmetlerinin bir işyerinde çalışanların verimini, işletmenin karlılığını, firma kalitesini arttırarak, maliyetleri düşürdüğünü anlatan Kalite OSGB Kurumsal Satış ve Pazarlama Yöneticisi, İSG Uzmanı, Gıda Mühendisi Eda Eroğlu, her işyerinin farklı çalışma koşulları olduğunu söylüyor ve KOBİ’leri uyarıyor: “KOBİ’ler çalışan sayıları ve tehlike sınıflarını söylerek OSGB firmalarından teklif alıyor. Oysa OSGB firması hizmet vereceği işyerini görüp, inceleyip mutlaka işletmeye özgü teklif oluşturmalı.”
Kalite OSGB’den “ortam ölçümleri” hizmeti: Eroğlu, Kalite OSGB’nin yeni sunduğu “ortam ölçümleri” hizmetinden de sözediyor: “Her işveren yılda en az 1 kez ‘ortam ölçümleri’ yaptırmalı. İSG uzmanları ve işyeri hekimleri çalışma ortamının uygunluğunu bu ölçümlerle belirlemeli. Aydınlatma, toz, gürültü, titreşim, VOC (ortamdaki uçucu bileşenler) mutlaka ölçümlenmeli. Özellikle patlama risklerinden korunmak için VOC ölçümleri çok önemli, böylece ortamın tehlike sınıfını belirliyoruz, özellikle madenler, toz depolama yapan gıda firmaları, kimya firmaları, petrol firmaları, boya atölyeleri olan işletmeler için bu ölçümler hayati önem taşıyor.”
Eda Eroğlu, Kalite Group çatısı altındaki kardeş kuruluşları Kalite Akademi bünyesinde “Parlayıcı ve Patlayıcı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde İSG Eğitimi” ve benzeri birçok teknik İSG eğitimi verdiklerini anlatıyor. Eroğlu, aynı zamanda tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde toplamda 19-20 iş kolu için zorunlu olan mesleki eğitim kurumlarının MEB’den onaylı olması gerektiğine dikkat çekiyor: “Hizmet yelpazemizde iş güvenliği, işyeri hekimliği temel eğitimleri hizmetleri de mevcut. A, B, C sınıfı İSG uzmanlarına özel; onlara saha deneyimi kazandıracak ve prosedür uygulamalarını deneyimleme imkanı sağlayacak bir eğitim hizmeti de olan Saha Oryantasyon Eğitimlerimiz devam ediyor.” Kalite Group hakkında; Kalite Group 1998’den bu yana sağlık, medya ve danışmanlık hizmeti veren birçok kurumu bünyesinde barındıran bir çatı kuruluş. Grubun öncü şirketi Kalite Akademi; İş Sağlığı ve Güvenliği, İşyeri Hekimliği, İşyeri Hemşireliği gibi birçok alanda eğitim hizmetleri sunuyor. Kurumun deneyim ve birikimleriyle bu alanda uzmanlaşmış personeli öncülüğünde kurulan Kalite OSGB, dijital medya kanalları üzerinden güncel ve güvenilir sağlık bilgilerini sunarak birçok ödül kazanan Doktor TV, ve Kalite ailesinin yeni üyelerinden WAW International; grubun yükselen değerlerinden.