Kanca (TOSB)

Kanca’dan 10 ilde 10 meslek Lisesi’ne 100 mengene yardımı





Türk sanayisi geçmişten günümüze oldukça rekabetçi bir yapıya büründü ama yetişmiş (kalifiye) insangücü halen daha yetmiyor. Yetişmiş teknik eleman ihtiyacının hemen hemen tamamı meslek liselerinden mezun olan öğrenciler ile karşılanıyor. Bu öğrencilerin yetkinlik seviyeleri teorik eğitimden ziyade atölye eğitimlerinin kalitesine bağımlı. Sözkonusu atölyelerin ise son teknoloji araç-gereç ile donatılamadığı da aşikar.

Bu noktadan hareketle Kanca, kalifiye eleman ihtiyacını sağlayan ‘Meslek Liseleri’nin atölye derslerinde kullanılmak üzere 10 meslek lisesine 100 adet mengene yardımı yaptı. Konu hakkında bilgi veren Proje Yöneticisi Aydın Gönül, daha önce de Türkiye’deki yaklaşık 500 meslek lisesine Euroforge tarafından hazırlanmış olan "Dövme teknolojisi" görsel öğretici VCD’sini Türkçe’ye tercüme ederek dağıttıklarını açıklıyor. Yoğun geri dönüşlerden etkilendiklerini söyleyen Gönül, yaptıkları çalışmayı şöyle aktarıyor: “O günden sonra arkadaşlarımızla bir karar aldık ve teknik bilgilendirme için yaptığımız yurt içi gezilerinde bu işe de çok gönüllü olan arkadaşımız Şenol Göktürk, birçok meslek lisesini birebir ziyaret etti, nelere ihtiyaçları olduğunu belirledi. Gördük ki meslek liselerinde alet, araç eksiği var. Şirketimizin sahibi Alper Kanca’nın da desteğiyle ekonomik olarak kalkınmamış bölgelerden okullar seçerek ürünlerimiz dağıtıldı. 2012-2013 öğretim yılı ikinci döneminde öğrencilerimiz ürünlerimizi kullanmaya başladı.”