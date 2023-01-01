Yeni Ar-Ge ürünleri

Temeli 1978’de Özer Erzurum ve kardeşleri tarafından Ata Sanayi Sitesi’nde 25 metrekarelik bir atölyede atılan firma, bugün OSTİM’de 1500 metrekare kapalı alanda üretim yapıyor. KARKE Genel Koordinatörü Yıldıray Erzurum, sektöründe 35 yılı aşkın süredir iş makine ataşmanları ile yedek parça imalatı konusunda faaliyet gösteren ve bu konuda dünya kalite standartlarını yakalayan ürünlerle en zor şartlarda sürekli başarı sağlayarak son kullanıcı odaklı çalışan firmanın disiplin, ahlak ve verilen sözü yerine getirme ilkelerinden hiçbir zaman vazgeçmediğini söylüyor.