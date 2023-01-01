KARKE
Yeni Ar-Ge ürünleri
Temeli 1978’de Özer Erzurum ve kardeşleri tarafından Ata Sanayi Sitesi’nde 25 metrekarelik bir atölyede atılan firma, bugün OSTİM’de 1500 metrekare kapalı alanda üretim yapıyor. KARKE Genel Koordinatörü Yıldıray Erzurum, sektöründe 35 yılı aşkın süredir iş makine ataşmanları ile yedek parça imalatı konusunda faaliyet gösteren ve bu konuda dünya kalite standartlarını yakalayan ürünlerle en zor şartlarda sürekli başarı sağlayarak son kullanıcı odaklı çalışan firmanın disiplin, ahlak ve verilen sözü yerine getirme ilkelerinden hiçbir zaman vazgeçmediğini söylüyor.
Karke Makina İnşaat Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti., ürün yelpazesinde; ekskavatör ve loder kovaları, buldozer bıçağı, maden kovası, maden makinaları, kaya riperi, asfalt kesme ekipmanı, loder mermer kaldırma ataşmanı ve takmatik, silindir keçe ayağı, ekskavatör takmatik, tomruk kaldırma ataşmanı, fore kazık ekipmanları, beko loder&telehander, tomruk ve taş tutucu, kapaklı kovalar, beton makas, uzun bom ve arm imalatı, tırnak takımları, gettec aşınma parçaları, hidrolik bükme silindiri, pim ve burç, özel çelik sac kesim, aşınma plakaları, özel tasarım ürünler bulunuyor. Erzurum, Kazan’da 3 bin metrekarelik yeni fabrikalarının inşaatının sürdüğünü anlatıyor: “Ar-Ge çalışmamız sonucunda Türkiye’de ilk kez elek kova ve kırıcılı kova üretimini yapacağız. İmalata başladık, ürünü bu yaz piyasaya sunacağız.”
Kümelenme çalışmalarıyla aynı sektöre çalışan birkaç firmayla birlikte özel tasarım bir makine üretmek için çalışmalarını sürdürdüklerini, üretimlerinin yüzde 5’ini Ortadoğu ülkeleri, Tunus, Tacikistan ve Kazakistan’a ihracat yaptıklarını anlatıyor: “İhracatımızı arttırmayı, Türkiye’de ataş ekipman konusunda profesyonel çalışan bir firma olmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki 3 yıl içinde üretimimizin yüzde 40’ını Afrika ve Ortadoğu ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri ve Amerika’ya ihraç etme hedefiyle çalışıyoruz.” “