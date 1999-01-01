KBS Stand Sergileme Sistemleri;

Üsküdar’da 1979 yılında 40 metrekare bir atölyede, inşaat kalıplarında kullanılan kalıp kelepçesi ve çeşitli aletlerin üretimine başlayan KBS Stand Sergileme Sistemleri, 1983’te Ümraniye, Ihlamurkuyu’da 150 metrekarelik alanda kalıp kelepçesi, inşaat kalıpları, iskeleleri imalatıyla yoluna devam etti.





1985’te İMES’te 300 metrekarelik alana, 1988’de Taşdelen’de 850 metrekarelik alana büyüdü. KBS Stand Sergileme Sistemleri için dönüm noktası, 1989’da ADIDAS için yapılan ilk üretim oldu. 1994 yılında uzmanlığı şekillenen firma, diğer alanlardaki üretiminin yanısıra ağırlıklı olarak “Stand, Sergileme Sistemleri” üretiyor. Özgün teknolojik çözümlerle 1999 yılında Sabiha Gökçen Havaalanı için dekoratif asma tavanı, check in bankoları, bar kanopileri üreten ve monte eden firma, 2006 yılında GEPOSB’da kendi tesisinde üretime geçti. 9 bin 200 metrekare arsa üzerine kurulu toplam 12 bin 500 metrekarelik tesisinde 240 çalışanıyla faaliyet gösteriyor. KBS Stand Sistemleri, konstrüksiyon, inşaat kalıp araç ve gereçleri, masa tenisi masaları, özel makinelerin yanısıra parekende sektörüne yönelik stand, sergileme sistemleri tasarım ve üretiminde uzman. Metal ve ahşap işçiliğin gerektirdiği teknoloji ve uzman kadroyla üretim yaptıklarını aktaran KBS Stand Sergileme Sistemleri Proje Planlama Müdürü Tolga Kuruca, şu başlıklar altında üretim yaptıklarını dile getiriyor: “Metal İşleri (talaşlı imalat, sac kesim ve şekillendirme, laser kesim, elektrostatik toz boya, çeşitli kaynak işleri, polisaj), Ağaç İşleri (kesim, CNC ahşap kesim, montaj, kasalama), Döşeme İşleri (kaplama), Projeler (tasarım, uygulama-kontrolörlük, montaj).”



Adidas, Reebok, Fenerium, Kinetix, Puma, Koton, Atasun Optik gibi birçok tanınmış markanın yurtiçi ve yurtdışı mağazaları için gerekli stand, sergileme sistemlerini tasarlayıp ürettiklerini belirten Tolga Kuruca, uluslararası kalitelerde üretim yaptıklarını söylüyor. Avrupa, Amerika, Afrika, Güney Amerika ülkeleri ve Rusya’ya ağırlıklı olmak üzere 30’un üzerinde ülkeye üretimlerinin yüzde 80’ini ihraç ettiklerini aktaran Kuruca, genelde tekstil sektörü ağırlıklı çalıştıklarını ancak denizcilik mağazası, fotoğrafçılık gibi farklı alanlarda müşteriye özel stand çözümleri ürettiklerini anlatıyor: “KBS Tasarım Ekibi, müşteri istekleri doğrultusunda ürün tasarımı, konsept geliştirme konularında projeler üretiyor.”



GEPOSB’da 6 bin metrekarelik yeni bir alan satın aldıklarını ve oraya ikinci fabrikalarını kurmayı planladıklarını açıklayan Tolga Kuruca, “Zemin etüdlerine başladık, bu yıl içinde yeni fabrikamızın inşaatını tamamlayacağız. Yeni fabrikamızın üretime başlamasıyla birlikte üretim hacmimizi yaklaşık 1.5-2 katı arttıracağız. Hedefimiz; üretim hacmimizi arttırmak. Çalıştığımız markaların belirlediği standartlarda üretim gerçekleştiriyoruz. Sürekli yeni teknolojiyi takip ederek makine parkurumuzu yeniliyoruz” diyor. Ekonomik, kaliteli ve uluslararası standartlarda ve “Arkasında Biz Varız” sloganıyla üretim yaptıklarını vurgulayan Kuruca, hızlı ve müşterilerine söz verdikleri zamanda üretimlerini teslim ettiklerini kaydediyor.