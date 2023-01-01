KEMAL AKAR; İMES Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı

İMES Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akar, yeni atılım projeleriyle ticaret alanındaki en bilinir markalardan biri haline gelen, Türkiye ve bölge ülkelerinde yapılan çalışmalarla hedeflerine hep bir adım daha yaklaşan İMES’in sanayiye yönelik talep ve ihtiyaçlarda sadece Türkiye’nin değil, ihracat yaptığı 100’den fazla ülkenin tedariklerini karşılayan global bir merkez haline geldiğini söylüyor.





“Global Tedarik Merkezi İMES”

İstanbul’un merkezinde onbinlerce çeşit sanayi ürününün aynı anda bulunabileceği tek adresin İMES Global Tedarik Merkezi olduğunu belirten Kemal Akar, “40 yıldır ülkemize artı değer katan İMES, günümüzde artık çağın getirdiklerine uyum sağlayarak kendine yeni vizyon belirlemiş, dünya pazarlarında rekabet eden, üretim kapasitesiyle ülke ekonomisine katmadeğer üreten ve sadece Türkiye’de değil dünyada ilk akla gelen global tedarik merkezi olma hedefiyle hareket etmektedir” diyor.

İMES’in bu vizyonla her alanda gelişmeyi ve ilerlemeyi ilke edinerek, hem sanayicisini hem de Türkiye’yi daha ileriye götürmek, ürettikleriyle ülkeye daha fazla değer sağlamak ve yeni istihdam alanları yaratmak için çırağından, kalfasına, ustasından mühendisine çaba sarfettiğini kaydeden Akar, kuruluşunda yapı kooperatifi statüsünde olan İMES’in, Türkiye ve dünyanın değişimine ayak uydurmak, rekabetçi pazarlardaki payını arttırmak için işletme kooperatifine dönüştürüldüğünü anlatıyor: “Böylece İMES, genel hizmetlerin yanında ticari işletme mantığıyla hareket etme fırsatını yakalamış oldu. Artık talepleri üreten değil, planlayan, projelendiren ve ürettiğini dünya pazarlarında kendi markasıyla satan, Türkiye’nin ihracatına katkı sağlayan, istihdamını arttıran ve nitelikli üretim anlayışıyla ekonomiye dinamizm katan bir yapıya sahip olmuştur. İMES katıldığı uluslararası fuarlar ve organizasyonlarda ilgiyle karşılanıyor. Artık İMES’te büyük değişimler yaşanıyor. Yaşanan bu gelişim ve değişimde de farklılaşan yönetim tarzımızın küçükte olsa katkısı olduğunu bilmek bizleri ayrıca mutlu ediyor.”



