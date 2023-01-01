Kızıltepe Gıda yeni yatırımlara açık

Mardin Güç Birliği’nin ikinci fabrikası Kızıltepe Gıda, 10 yıl atıl kaldıktan sonra yeniden hayata döndü. Yılda 30 bin ton un ihraç eder hale gelen fabrika bölgenin en önemli un yatırımları arasında yer alıyor.





Kızıltepe Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Alaattin Çetin, 5 ortakla yapılan yatırımın 4 ortakla yoluna devam ettiğini belirterek, Kızıltepe Gıda’ya 2 milyon TL yatırım yaptıklarını anlatıyor. 35 kişinin istihdam edildiği Kızıltepe Gıda San. Tic. A.Ş.’nin tam kapasiteyle faaliyetlerini yürüttüğünü aktaran Çetin, “Günlük 200 ton buğday kırma kapasitesi bulunan firmamız üretimimizin yüzde 90’ını Kuzey Irak’a ihraç ediyor” diyor.

Geçen yıllara oranla Mardin’de yapılan un üretiminde yüksek verim sağlandığını kaydeden Çetin, şunları söylüyor: “Ancak fabrika sayısı arttı, pazar payımız azaldı. Yeni yatırımlara açığız, yeni projeler üzerinde düşünüyoruz. Irak’tan salça fabrikası yatırımı yapılması konusunda ciddi bir talep var. Seracılıkta yeterince rekolteyi tutturamıyoruz, hammadde sıkıntısı olacağı için salça fabrikası yatırımına kimse cesaret edemiyor. Yeni bir un fabrikası yatırımı ve Suriye pazarı açıldığında oraya da ihracatı düşünüyoruz. Üretimde belli bir kalite standardına ulaştık, kalite çıtamızı daha da yükseltmeye çalışıyoruz. Biz tamamen organik ürün kullanıyoruz, katkı maddesi kullanmıyoruz. Mardin sanayisini geliştirebilecek her türlü yatırıma şahsi veya ortaklaşa varız.”

Kızıltepe Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Şeyhmus Duyan, 2010 yılında Kızıltepe Gıda olarak Mardin’in üçüncü, Kızıltepe’nin birinci vergi rekortmeni olduklarını söylüyor. Geçen yıl yüzde 30 büyüdüklerini, bu yıl da yüzde 15 büyümeyi hedeflediklerini belirten Duyan, “Kazanç, üretim ve satış açısından geçen yıl, un pazarı iyi değildi. Irak bizden aldığı malı, Suriye, Ürdün ve Lübnan’a kadar gönderiyordu. Bu ülkelerdeki krizler Irak pazarında ciddi bir daralma yaşanmasına neden oldu” diyor.

Uzun vadede ikinci bir un fabrikası açmayı düşündüklerini dile getiren Hacı Şeyhmus Duyan, “Yeni yatırımlara açığız. Yeni un fabrikası yatırımımızı Mardin 1. OSB’de gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Yerimizi tahsis ettik. İki yıl içerisinde de yeni fabrikamız hayata geçecek. 4-5 milyon TL’lik bir yatırım planladık. İlk 1 milyonluk TL’lik yatırımımızı yaptık” diye konuşuyor. Duyan yerinde, zamanında, hızlı teslimat ve kaliteye verdikleri önem nedeniyle tercih edildiklerini vurguluyor.