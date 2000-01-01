Koçel Çelik Eşya’dan; Çevre dostu ürünler

Koçel Çelik Eşya Genel Müdürü Metin Koç, 2012 yılında yüzde 20 büyüdüklerini, bu yıl da yüzde 15 büyümeyi hedeflediklerini söylüyor. 5000 metrekaresi kapalı, toplam 7 bin 750 metrekare alanda faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Metin Koç, hedeflerini şöyle açıklıyor:





“Fabrika içine bir asma kat yerleştirerek, üretim alanımızı 2500 metrekare daha genişleteceğiz. Böylece üretim kapasitemizi 2 kat arttırıyoruz. GOSB Meydan Binası’nda, ürün gamımızı sergileyebileceğimiz 100 metrekarelik bir showroom açacağız.

Üretimimizin yüzde 20’si raf sistemlerinden oluşuyor. Patentini aldığımız yeni bir ürünümüz var; çevreye daha az zararlı, kaynaksız, boyasız, sadece galvaniz sacdan ebatlanıp, bükülerek üretilen minirack raflama sistemlerimize ilişkin patent çalışmalarımız 2 yıldır sürüyordu, sonunda patentimizi aldık.

Bu yıl piyasaya sunduğumuz yeni ürünlerimiz arasında kimyasal malzeme dolapları, antistatik levhalı çalışma masaları, çok amaçlı endüstriyel dolaplar, avadanlık standlar yer alıyor.

Ürün gamımızı genişleteceğiz, daha az kimyasal madde kullandığımız ürünler, çevreye duyarlı ürünler üretmeye ağırlık vereceğiz. 2015 yılında yeni bir katolog çalışması yapacağız. Bursa, Adapazarı, Eskişehir, Ankara, Manisa-İzmir bölgelerinde yeni bayilikler verdik, yurtdışında da yeni bayilikler vermeyi düşünüyoruz.”

Metin Koç, Koçel Çelik Eşya’yı İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesi içerisinde görmeyi hayal ettiğini söylüyor: “2023 yılı için bunu kendimize hedef koyduk. Ülkemize daha çok döviz getirme, daha çok insana istihdam sağlama idealimizle hareket ediyoruz” diyor.

Özel ürünler tasarladıklarını ve müşterilerinin talebine göre projelendirme yaptıklarını anlatan Metin Koç, kalite anlayışlarını vurguluyor: “ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ile faaliyetlerini sürdüren Koçel Çelik Eşya, bir fabrikanın üretim alanında mobilya olarak ihtiyacı olan ve mavi yakalı çalışanların kullanacağı tüm ürünleri üretiyor.”

Otomotiv ana ve yan sanayi üreticileri, havacılık, makine ve kalıp, gıda sektörleri, beyaz eşya ana ve yan sanayi, ayakkabı imalat sanayisine hizmet sunan Koçel Çelik Eşya’nın ürün gamında şu ürünler yer alıyor: “Takım arabaları, çekmeceli dolaplar, CNC takım dolapları, proje dolapları, endüstriyel dolaplar, malzeme dolapları, ofis dolapları, sürgülü malzeme dolapları, personel dolapları, avadanlık kutulu sistemler, çalışma masaları, takım asma panoları, çalışma arabaları, taşıma ekipmanları, istifleme kasaları, talimat standları, çalışma sandalyeleri, yardımcı ekipmanlar, geçme tip raflama sistemleri, hafif tip raflama sistemleri, orta tip raflama sistemleri, ağır tip raflama sistemleri, raflama sistemleri, compact arşiv sistemleri.”

Koçel Çelik Eşya San. ve Tic. Ltd. Şti., 1977 yılında Zeytinburnu’nda 3 ortaklı bir firma olarak kuruldu. Firma için dönüm noktası ise 1985 yılında özel bir müşterisinin çizim ve talebi doğrultusunda çekmeceli dolapları siparişe göre üretmeye başlamasıyla olmuş. 2005 yılında İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan ve raf üretimini oraya taşıyan firma, 2009’da GOSB’daki yerini satın almış.

Metin Koç, ihracatta firma vizyonunu şöyle çiziyor: “GOSB’a gelmeden önce kısmen de olsa; Fransa, Macaristan, Romanya, Rusya, Azerbaycan, Irak, Türkmenistan gibi ülkelere ürünlerimizi göndermiştik. GOSB’a geldikten sonra; İngiltere, Slovenya, Fas, İspanya, Rusya, Bulgaristan, Gürcistan, İsrail, İsviçre, Avusturya, Irak ve BAE gibi ülkelere bayilik verdik ve sürekli ürünlerimizi ihraç etmeye başladık. Ayrıca da Hollanda, Kazakistan, Sırbistan, Ukrayna ve Avustralya gibi ülkeleri de ihracat portföyümüze kazandırdık. GOSB’un OSB olarak marka değeri, konumu ve bölgede üretim yapıyor olmamız, ihracatımızın artışındaki en önemli etkenlerdir.”