Konya’dan dünyaya; 5 kıtada 60 ülkede ZADE

124 yıllık köklü geçmişiyle Helvacızade Şirketler Grubu, 1991 yılında faaliyete geçen ZADE Bitkisel Yağ Rafinasyon Tesisleri’nde ileri teknolojiyle üretilen ZADE markasıyla bitkisel yağ alanında Türkiye’de ve dünyada üst sıralarda yeralıyor.

Gıda, sağlık ve distribütörlük olmak üzere 3 işkolunda Türkiye genelinde 250 çalışan, 40 kişilik Ar-Ge kadrosuyla 5 kıtada 60 ülkeye ihracat yapıyor, 2013 yılı verilerine göre 263 milyon TL ciroya sahip. 102 bin metrekaresi açık, 42 bin metrekaresi kapalı alan üzerine kurulu ve tüm bitkisel yağları rafine edebilecek kapasitedeki ZADE Tesisleri, ayçiçek, zeytin, mısır, soya, kanola, çörekotu, pamuk, fındık, keten, üzüm çekirdeği ve nar çekirdeğinden herhangi bir ısıl işlem görmeden soğuk pres metoduyla üretilen, vitamin, mineral ve antioksidan yapısı korunmuş natürel yağlar, farklı damak tatları için farklı lezzetler sunan aramolu zeytinyağları, bitkisel karışım yağları üretiyor.

“Çocuklarımıza yedirmeyeceğimiz bir ürünü asla üretmedik, üretmeyeceğiz” diyen Helvacızade A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Helvacızade Gıda İlaç Kimya San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, sektöründe dünyanın en ileri teknolojisini kullanarak üretim yapan ZADE Tesisleri’nin, Türkiye’de TS-EN-ISO 9002 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile tescil edilen ilk bitkisel yağ rafinasyon tesisi unvanını taşıdığını söylüyor. 1998’de Kalite Yönetim Sistemi kapsamına ürün tasarımı ve geliştirilmesi dahil edilerek TS-EN-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ne geçilmiş. Helvacızade, iş mükemmelliğinin; müşteri memnuniyeti, çalışanların motivasyonu ve sürekli gelişmenin yanısıra çalışanlar ve süreçlerin sinerjik yönetimiyle sürdürüldüğü bir sistem olan TS-EN-ISO 9001:2000 sistemine geçişte Türkiye’de sertifikalandırılan ilk 10 firma arasında yer alıyor. Büyükhelvacıgil, ZADE Tesisleri’nin bugün 16 farklı kalite ve sistem belgesine sahip ilk ve tek üretim tesisi olduğunu belirtiyor.

ZADE Bitkisel Yağ Rafinasyon Tesisleri’nde üretim süreci, aynı üstün kaliteyi sürekli olarak sağlayabilecek, insan hatasından bağımsız, PLC Otomasyon sistemlerinin kontrolünde bulunduğu bilgisini veren Büyükhelvacıgil, üretilen yağın hammadde girişinden nihai ürüne kadar her aşamada kontrol edildiğini ve bilgisiyar sistemleri kontrolünde el değmeden paketlendiğini anlatıyor: “Üretimin her aşamasında yağın kalitesi sürekli olarak TS-EN-ISO/IEC 17025 belgeli laboratuvarda izleniyor ve sistem kontrol altında bulunduruluyor. Kurulu tesisin 17 ayrı biriminden alınan örnekler üzerinde, eğitimli ve tecrübeli Ar-Ge ekibi tarafından günlük olarak yaklaşık 400 analiz yapılıyor. ‘Daha sağlıklı nesillere katkıda bulunma’ amacıyla sosyal sorumluluğunun bir parçası olarak Zade Vital’i geliştiren Helvacızade Şirkeler Grubu, bu alanda topluma fayda sağlayacak yeni ürünler geliştirmek üzere, Ege Üniversitesi ile birlikte çalışmalarına devam ediyor. Helvacızade, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye’nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşu listesinde 459. sırada yeralıyor.”



Ar-Ge merkezi yılsonunda açılacak: ZADE’nin başarısını standartlara borçlu olduğunu vurgulayan Büyükhelvacıgil, üniversite-sanayi işbirliğine önem verdiklerini de kaydediyor: “Ar-Ge merkezimiz yılsonuna kadar açılacak. KOS’taki fabrikamızın yanında toplam 20 bin metrekarelik bir alanı Ar-Ge merkezimize tahsis ettik. Alt katında prototip üretim hatları olacak, üst katında bilimadamları çalışacak. Bu merkezimiz, bütün Türkiyemiz’e açık. Bütün insanlar gelip burada ürün tasarlayıp, üretebilir, tasarlayıp geliştirdikleri ürünleri hemen paketleyip sunabilecek hale gelecekler. Tam bir üniversite-sanayi işbirliği olacak. Helvacızade A.Ş., Selçuk Üniversitesi ve Ege Üniversitesi ve ARGEFAR’ın da yönetim kurulunda yeraldığı bağımsız bir kuruluş olacak. 60’a yakın bilim insanı çalışacak.”

Biyoteknolojik ürün üretme hedefi: Tahir Büyükhelvacıgil, KOS’un 4. Genişleme Alanı’ndan 80 bin metrekarelik yeni bir yer daha aldıklarını, burada da biyoteknolojik ürün üretmeyi planladıklarını anlatıyor. İnsan sağlığına zarar vermeyecek, araştırılması çok iyi yapılmış ürün üretmeye özel önem gösterdiklerini vurgulayan Büyükhelvacıgil, sağlık alanında ürettikleri Zade Vital ürünü Nigelin’in; Türkiye’nin Sağlık Bakanlığı Beşeri Tıbbi Ürün Ruhsatlı ilk ve tek geleneksel bitkisel tıbbi ürünü olduğunu ifade ediyor.