Korkmaz Çelik, ‘Değer Katar’

Çelik sektörünün en köklü kuruluşlarından olan Korkmaz Çelik’in temelleri 1953 yılında Marathon Çelik ismiyle İstanbul’da atılır.

İlk kuruluş yıllarında aile dışından girişimcilerin yeraldığı firma, 1973 yılında tamamen aile üyelerinden oluşarak Korkmaz Çelik adını alır. Korkmaz Çelik A.Ş. Genel Müdürü Levent Ganiyusufoğlu, henüz çocuk sayılacak yaşlarda sektöre adım atmış bir isim. Maçka Sanat Enstitüsü Torna Tesviye Bölümü’nü bitirerek kalıpçı olan Ganiyusufoğlu, 1977-1982 yılları arasında İngiltere’de üniversite tahsili görür. Levent Ganiyusufoğlu, çelik sektöründe müşteri gezmeyi ilk başlatan, müşterinin kapısına servis sağlayan bir yöneticidir.

Korkmaz Çelik’in ikinci kuşak yöneticisi Ganiyusufoğlu, hem Türkiye’nin hem de sektörün gelişimine tanıklık eden bir firma olduklarını belirterek, kuruluş ve gelişim yıllarını ve sektöre sağladıkları katkıyı şu bilgilerle aktarıyor: “Sektöre adım atıldığı yıllarda Türkiye’de sadece hava çeliği ve yağ çeliği kullanılıyordu. Takım çeliği ise ülkede yok gibiydi. Bir iki firma bu alanda faaliyet gösteriyordu. Bunlardan biri de Korkmaz Çelik’ti. Türkiye’nin her yerinden sektöre ilgi duyanlara kurucumuz kalıp çeliği hakkında bilgi veriyordu. Aynı zamanda o yıllar vadeli çekin kullanılmadığı yıllardı.” Kökenleri Makine Kimya Enstitüsü’ne dayanan Haydar ve Dursun ustaların katkısıyla Türkiye’de ilk ısıl işlem firmasını ‘Çelik Takım Sulama Sanayi’ olarak Eyüp’te 1964’te kurduklarını aktaran Ganiyusufoğlu, o tarihlerde sektörde sadece ‘Sipesyal K’ tabir edilen çeliğin kullanıldığını ve kendilerinin 2379 tabir edilen çeliği ilk kez getirdiklerini hatırlatıyor.

1990 yılında Dudullu’ya taşınan Korkmaz Çelik, 1994 yılında Dudullu’da tuz banyosu ısıl işlemi tesisini faaliyete geçirir. 1996 yılında dönemin para birimi olan 1.5 milyon Alman Markı’yla Türkiye’nin ilk vakumlu ısıl işlem tesisini kuran firma, o tarihlerde yurtdışından gelen ikinci el fırınların da önüne geçer. Türkiye’nin yine alanında önemli firmalarından biri olan Sistem Teknik ile işbirliği yaparak fırınlarda yerli üretim yapar. Ganiyusufoğlu, “Bugün Manisa ve Bursa’da kurduğumuz Sistem Teknik fırınlarıyla Türkiye’nin yanısıra İtalya, Almanya, Polonya ve Macaristan’a ısıl işlem yaptık. Bugün Korkmaz Çelik olarak, müşterimize para kazandıracak ürünlere yönelmiş vaziyetteyiz” diyor.

Korkmaz Çelik, alanında dünya devi olan firmaların da distribütörlüğünü yürütüyor. Japonya’dan Hitachi Metals, İsveç’ten SSAB’ın, Fransa’dan Industeel’in distribütörü olan Korkmaz Çelik, Almanya’da bulanan şirketiyle tüm Avrupa’ya hizmet veriyor. Amerika’dan Crucible ürünlerini pazarlayan firma bu alanda da önemli bir boşluğu dolduruyor. Sektörde fiyat rekabetine ilişkin de görüşlerini aktaran Ganiyusufoğlu, şunları söylüyor: “Günümüzde pazarda yüzlerce çelik tedarikçisi var. Bunların bir kısmı küçük, bir kısmı ise yüzde 100 yabancı sermayeli büyük ölçekli işletmeler. Küçük işletmeler uzun vadeli çek alarak veya ucuza ürün vererek sektörde tercih edilir olmaya çalışır. Bu tür firmaların en önemli eksikliği ise teknik bilgi eksikliğidir. Yabancı sermayeli firmalar ise dünyanın her yerinden çelik aldıkları halde, kendi firmalarının sertifikalarını vererek ürün satarlar. Başlarında iş sahibi olmadığı için satarken karı hiç düşünmezler, vade de cömert davranırlar. Birkaç yıl sonra yurtdışındaki sahipleri kar sorduğunda, ‘Ne yapalım Türkiye piyasası böyle’ diye bahaneler bulurlar. Son 10 yılda yüzde 100 Alman olan bir firmada belki 5-6 defa yöneticiler değişmiştir.” Korkmaz Çelik ise tüm bu süreçlerde müşterisine en ucuzu değil ona kalıp ve bakım-onarım masrafını minimalize edecek uzun ömürlü ürünler sunar. Ganiyusufoğlu, “Sektörde ‘Değer Katar’ sloganını kullanan Korkmaz Çelik’in, ilişkilerinde devamlılığı da bu slogan sağlar” diyor.