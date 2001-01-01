Krizden fırsat üretmek

MARDUY Gıda Tarım A.Ş., 2009 yılında kuruldu, 2010 yılında üretime geçti. 45 kişi istihdam eden firma, 2 bin 500 metrekaresi kapalı toplam 20 bin metrekare alanda faaliyet gösteriyor. Günlük 250 ton un üretme kapasitesine sahip olduklarını belirten MARDUY Gıda Tarım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Veysi Duyan, yılda 40 bin tona yakın un ihracatı yaptıklarını anlatıyor.





MARDUY Gıda, üretim kapasitesini arttıracak:

Üretimlerinin yüzde 95’ini Kuzey Irak’a ihraç ettiklerini kaydeden Duyan, “Önümüzdeki yıl makine parkurumuzu yenileyerek günlük 350 ton un üretme kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz. Buğday stoğu için 16 bin tonluk yeni çelik silomuz Temmuz ayında faaliyete geçecek. Böylece bu yıl 1.5 milyon TL’lik yatırımımızı tamamlayacağız” diyor.



Duyan Gap Yem, kalitesiyle farklı:

Duyan Gap Yem Mısır Kurutma Depolama Tesisi Yönetim Kurulu Başkanı Veysi Duyan, tesisi 1994 yılında satın aldıklarını dile getiriyor: “Saatte 15 ton yem üretimi gerçekleştiriyoruz. Günlük 300 ton küçük baş hayvan yemi üretimi yapıyoruz. 2008 yılına kadar iç piyasaya, Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi’ne üretimimizin yüzde 80’ini sunuyorduk. 2010 yılında Kuzey Irak’a ihracata başladık. Bugün üretimimizin yüzde 40’ını ihraç ediyoruz.”

Tesiste günlük 360 ton mısır kurutuluyor. İç piyasaya ve Kuzey Irak’a yılda 30-35 bin ton ürün sunuluyor. Duyan özetliyor: “Toplam 10 bin metrekare alan üzerine kurulu 2 tesisimiz mevcut. 6 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösteriyoruz. 2 tesisimizde toplam 25 kişi çalışıyor. Stok alanımız 3 bin tondu, kapasitemizi 10 bin tona çıkardık. Makine parkurumuzu yeniliyoruz, yeni teknolojiyi sürekli takip ediyoruz.”

ISO 9001:2001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile üretim yaptıklarını vurgulayan Duyan, “Kalitemiz nedeniyle tercih ediliyoruz. OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi almayı hedefliyoruz. Duyan Gap Yem olarak bu yıl ciro bazında yüzde 10 büyümeyi hedefliyoruz. Irak pazarına yoğunlaşıyoruz ancak Ortadoğu’da yeni pazarlara da yöneleceğiz” diye konuşuyor. “Krizi fırsata çeviren yatırımcılarız. Yatırımlarımızı öngörülerimizle şekillendirdik” diyen Duyan, her iki şirketinde de kalite konusunda iddialı: “Marduy Gıda, un pazarının yüzde 15’ine, Duyan Gap Yem, yem pazarının yüzde 10’una hakim.”