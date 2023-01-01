Leaders Coach: Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma

Leaders Coach Şirket Kurucusu ve CEO’su Baydu Veznedaroğlu, KOBİ’lerin büyük bölümünü oluşturan aile şirketlerinin kurumsallaşmasının neden bu kadar önemli olduğunu ve Leaders’ Coach’un bu konuda KOBİ’lere sağladığı faydaları anlatıyor.





Aile şirketlerinde “Kurumsallaşma”neden önemli?

Büyümeyi ancak sağlam temeller üzerine inşa edebiliriz. Türkiye’nin büyüme hızı, son otuz yılda ivme kazandı. Bugün itibariyle 3.2 milyon KOBİ sayısına ulaştık. Türkiye’nin dünya ekonomisi içindeki payının artması için KOBİ’lerin büyümesine, rekabetçi olmasına ve dünyaya açılmasına ihtiyaç var. Yabancı ülkelerde ekonomilerin ve şirketlerin tarihi Türkiye’den daha eski, şirketler daha büyük ve güçlü durumda. Dünyadaki pek çok büyük şirket başarılı bir şekilde kurumsallaşma sonucunda bugünlere ulaşmış olan aile şirketleridir. KOBİ’lerin sürdürülebilir bir büyüme kaydetmeleri için, yönetim sistemlerini oluşturmaları kaçınılmaz bir gereklilik. Bunu yapmayan şirketlerin ikinci ve üçüncü kuşaklara ulaşma ve hayatta kalma şansları maalesef yok. ABD’de aile şirketlerinin ancak yüzde 12’si üçüncü kuşağa ve yüzde 3’ü dördüncü kuşağa kadar devamlılığını sürdürebilmektedir.



Kurumsallaşma için atılması gereken adımlar neler?

- Vizyon ve strateji belirleme; şirket sahibi veya yönetim kurulunun yazılı stratejik planını kısa ve uzun vadeli olarak hazırlamaları ve bunun şirket içinde tüm platformlarda benimsenmesi ve hayata geçirilmesi gerekmektedir.

- Roller ve sorumluluklar belirlenmelidir; ortakların iki şapkası olmalıdır: Hissedarlık ve yöneticilik.

- İş sahibinin ana sorumluluklarının mutlaka netleştirilmesi gerekmektedir.

- Şirketin kritik kontrol noktalarının belirlenmesi ve güvenceye alınması önemlidir.

- Objektif karar alma mekanizmalarının oluşturulması, sağlıklı büyüme için olmazsa olmaz değere sahiptir.

- İkinci kuşağın işe hazırlanması ve dahil edilmesi sistematik olarak gerçekleştirilmelidir.



Kurumsallaşma yolunda iş sahipleri hangi konulara odaklanmalı?

Şirketlerin sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirebilmeleri için tıpkı kurumsal şirketler gibi sistemli bir şekilde yönetilmeleri gerekmektedir. İş sahibi, işinin detaylarında boğulmadan şirketine daha fazla değer katacak konulara odaklanmalıdır.



İş Sahibinin Odaklanması Gereken İşler



Leaders Coach işletmelere ve şirket sahiplerine bu noktada nasıl destek olabilir?

Bizim amacımız; KOBİ’lerimizin sürdürülebilir ve karlı bir şekilde büyümelerini sağlayacak en iyi yönetim sistemleri ve araçlarının şirkete kazandırılması ve aynı zamanda da iş sahiplerinin ve tepe yöneticilerinin iş-özel hayat dengesini kurmalarına destek vermektir. İşletme koçlarımız, bu konularda eğitilmiş ve uzmanlaşmış üst düzey yöneticilerden oluşmaktadır. İşletmelerin kurumsallaştırılması ve sistemlerin sağlıklı kazanımı konusunda, ekibimiz yılların tecrübe ve bilgi birikimini, uluslararası işletme koçluğu know how’ı ile birlikte müşterilerinin hizmetine sunmaktadır.



Leaders’ Coach Hizmet Adımları;



“Şirketinizde Kurumsallaşma Yolunda Atılabilecek Adımlar”, “Karlı ve Sürdürülebilir Büyüme”, “Yüksek Verimlilik ve Hızlı Satış Artışı” hedeflerinize yönelik hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen bizimle temasa geçiniz:

TEL: 0216 380 71 97 l E-POSTA: info@leaderscoach.com.tr l www.leaderscoach.com.tr