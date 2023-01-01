﻿ LEADERS’ COACH’TAN KOBİ’LERE 3 AYDA ÇÖZÜM
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LEADERS’ COACH’TAN KOBİ’LERE 3 AYDA ÇÖZÜM

Leaders’ Coach işletmelerin sürdürülebilir karlı büyüme hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak ve iş sahipleri ile yöneticilere rehberlik ederek gelişmeleri için çalışmalarını hızlandırdı.



  3  ay içinde  KOBİ’lere ölçülebilir  ve gözle görülür çözümler sunan  Leaders’ Coach’un Kurucusu ve İşletme Koçu Baydu Veznedaroğlu, iş dünyasının hızla değiştiğini ve  KOBİ’lerin  bu  değişime ayak uyduracak  sistemler  geliştirmesinin kaçınılmaz olduğunu  belirtiyor. Veznedaroğlu  şöyle diyor: “Aksi  halde  uzun  vadede  işletmelerin çeşitli darboğaz ve krizlere yenik düşmesi işten bile değil. Leaders’ Coach, ABD’de 20  yılı  aşkın bir süredir  uygulanmakta  olan sistemi  Türkiye’ye getirerek  işletmelerin sürdürülebilir karlı büyümesine  yardımcı olmayı hedefliyor.”

Leaders’  Coach İşletme Koçu bir şirkete hizmet verirken;
- Şirketin ve yöneticinin gelişime açık alanlarını analiz eder,
- Değerlendirme sonrası  şirket sahibinin  vizyonuna   en uygun sistemler  konusunda mutabakat sağlar,
- İlk üç ayın sonunda sistemlerimizin iş sonuçlarına  olumlu yansımaları gözlemlenir,
- Şirkete değer  yaratmanın yanı sıra, iş sahibinin etkin bir liderlik sergilemesi  için kişisel gelişimine destek sağlar.

İş sahibine güveneceği bir sistem:  Baydu Veznedaroğlu,  İşletme Koçluğu çalışması ile şirketlerin finansal itibarını, verimlilik ve  karını arttırdığını, objektifdeğerlendirme  ve etkin  bir takım oluşturmanın önündeki engellerden  kurtulduğunun  altını çiziyor. Günümüzde işletme sahiplerinin iş rutini içinde kaybolduğunu belirterek  sundukları  çözümleri  şöyle detaylandırıyor: “Türkiye’de, çoğu aile şirketi olan yaklaşık 3.5 milyon KOBİ bulunuyor.   Büyüme yolunda en önemli kriter ‘her alanda  sistemli bir gelişim’dir. İş sahipleri, büyük bir heyecanla  çıktıkları yolculukta zamanla işin rutininde  boğulabiliyorlar. İşyerinde delegasyon önemli bir sorun  hala. Doğru tanımlanmış roller ile iş sahibinin  stratejik önceliği olan işlere odaklanması esastır.  Uyguladığımız destek  sistemleri ile bu konuya çözüm sunuyoruz.”
Başarının sırrı stratejide Strateji  ve taktik  başarı getirir: Şirketleri ve spor  takımlarının birçok ortak  yanlarının olduğunu  kaydeden Veznedaroğlu,  sporda   ortak amaç ve hedeflere  kilitlenmiş, disiplinli, strateji  ve  taktik  geliştirme becerisi olan,  bireysel  yetenekleri  takım olma ruhu etrafında  toplamış olanların  zafer kazandığını  hatırlatıyor. Veznedaroğlu   şöyle  konuşuyor, “Spor koçlarının zaferdeki en büyük katkısı takımın toplam  performansını geliştirirken, bir yandan  da  bireylerin  kendilerinin bile farkında olamadığı potansiyellerini  ortaya   çıkartmalarıdır. İşletme koçları da spor koçlarınınkine benzer yollar ve taktikler kullanarak  şirketlerin ve iş sahiplerinin potansiyellerinin arttırılmasına yardımcı olur”.

“Şirketinize  özel işletme koçluğu çalışmasını (ücretsiz) talep etmek için ‘Leaders’ Coach’la iletişime geçin;
Web: www.leaderscoach.com.tr  l Mail: info@leaderscoach.com.tr
Tel: 0216 380 71 97

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