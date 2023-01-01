LOGO’nun hedefi; ‘Milli Şampiyonluk’

Kişisel bilgisayarlar için mühendislik yazılımları geliştirmek üzere 1984’te kurulan LOGO, bugün bilişim teknolojilerine odaklı bir yüksek teknoloji grubu olarak faaliyet gösteriyor.





Türkiye’nin en büyük bağımsız yazılım kuruluşu LOGO, sektöründeki ürün, hizmet ve iş süreçlerine getirdiği inovasyonla Türk yazılım sektörünün yenilikçi liderlerinden. Fikri mülkiyet ve teknoloji girişimciliği konusunda öncülük yapan LOGO, aynı zamanda Türkiye’nin halka açılan ilk bilişim şirketi.

LOGO Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Tekbulut şu bilgileri paylaşıyor: “Yazılımları bugüne kadar 170 bin firmada 1.3 milyonun üzerindeki kullanıcıya ulaşan LOGO, Türkiye’nin geleceğe taşınmasında büyük öneme sahip KOBİ’lerin daha esnek ve verimli çalışmalarına, çevikleşmelerine ortam hazırlayan iş uygulamaları üretiyor. LOGO’nun geliştirdiği teknoloji platformları, yalnız Türkiye’de değil, dünyanın 41 ülkesinde birçok şirket tarafından tercih ediliyor.” Tekbulut, çalışmalarını bölgesel bir marka olma hedefiyle yürüten LOGO’nun; Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Asya’daki birçok ülkenin diline, iş pratiğine ve yasal mevzuatına uyarlanan ürünlerini, o ülkelerdeki tam yetkili iş ortakları aracılığıyla sunduğunu belirtiyor.

Son iki yılda emin ve büyük adımlarla büyüyen ve güçlenen LOGO, ilerleyen dönemde de KOBİ’lere teknoloji odaklı ürün ve hizmetler sunmayı planlıyor. Türkiye ve bölge ülkeler için bir teknoloji platformu haline gelerek, iş uygulamaları yazılımları alanında Türkiye’den çıkan bölgesel bir güç yaratmayı hedefliyor. Tekbulut, “LOGO’nun orta vadeli hedefi satın almalarla büyüyerek, ‘milli bir şampiyon’a dönüşmek ve Nasdaq’da halka açılmak...” diyor.

Tuğrul Tekbulut, LOGO’nun kendini “verimlilik şirketi” olarak tanımladığını, teknoloji sektöründe başarının, platform yaratmaktan geçtiğini vurguluyor: “500 iş ortağıyla 2.500 kişilik bir ekosistem yaratan LOGO, teknoloji ve Ar-Ge’ye yatırımı odağına alarak sürekli inovasyon vizyonuyla çalışmalarını sürdürüyor. Kurumların ihtiyaç duyabileceği tüm iş bileşenlerini tek platformda toplayan LOGO; işletmelerin çağdaş yönetim ilkelerine uygun biçimde yapılanmasını, süreçlerini uluslararası standartlar doğrultusunda yöneterek verimlilik ve karlılığını artırmasını sağlayan çözümleri üretiyor. Çözüm ortakları tarafından geliştirilen binlerce yüksek kaliteli çözüm ve onlarca entegre çalışan farklı uygulamalar aracılığıyla standart iş uygulamalarından başlayarak tam bir çözüm geliştirme ortamına uzanan ve birbiriyle tümleşik çalışabilen ürünleri pazara sunuyor. Yenilikçi ürünleri ve başarılı iş modeli sayesinde, iş ve çözüm ortaklarına, müşteri ve yatırımcılarına değer yaratıyor.”

Tuğrul Tekbulut, LOGO’nun 2011 yılında önemli bir atılım gerçekleştirdiğini anlatıyor: “Yazılım ürünlerini internet ortamından hizmet olarak sağlayan (SaaS) uygulamalarıyla sektörün önde gelen teknoloji şirketlerinden Coretech’i satın alması, internet ve mobil merkezli teknolojilere yatırım yapan LOGO’nun gelecek vizyonunda önemli bir yer tutuyor. Aynı yıl Aralık’taysa iş zekası (business intelligence) yazılımları geliştiren WorldBI firmasının çoğunluk hisselerini alarak, firmanın inovatif ürünlerini kendi ürün hattına ekledi. Yüksek görselliğe sahip, mobil ve sabit ortamlarda kolaylıkla kullanılabilen WorldBI ürünleri, LOGO’nun pazarlama gücü, yaygın dağıtım ve servis ağı desteğiyle Türkiye içinde ve dışında iş zekası pazarından önemli bir pay almasını sağladı. LOGO’nun tarihinde kilometre taşı olan iki önemli gelişmeyse geçtiğimiz aylarda gerçekleşti: LOGO, Nisan’da bağımsız özel sermaye fonu yönetim şirketi Mediterra Capital Partners LP’nin yüzde 100 hissedarı olduğu EAS Solutions SARL ile ortaklık anlaşması imzaladı. Firma, Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ana hissedarı Logo Yatırım Holding A.Ş.’nin elindeki hisselerin yüzde 50’sine tekabül eden ve sermayesinin yüzde 34.595’ini temsil eden hisseyi satın aldı. Hisse devrinin ardından yüzde 29.6’sı halka açık LOGO’nun yönetim kontrolü, hissedarlar arasında eşit paylaşıldı. Türkiye’deki uygulama yazılımları pazarının önemli iki markası LOGO ve Netsis, yerel ve global pazarlarda daha etkin hizmet vererek büyümek için güçlerini birleştirdi. Netsis’in sermayesini temsil eden tüm hisselerin LOGO tarafından devralınmasını sağlayan sözleşme Temmuz’da imzalandı, geçtiğimiz günlerde onaylanarak yürürlüğe girdi.

Tuğrul Tekbulut, OSB’lerin sanayileşmede Türkiye’nin getirdiği özgün ve önemli bir çözüm platformu olduğunu dile getiriyor: “OSB’ler tematik olarak kurgulanmalı ve o sanayi kollarını küresel rekabette güçlü kılacak şekilde planlanmalıdır. Artık biz yüksek katmadeğerli sanayilerle rekabet edeceksek, inovasyon ekonomisi olacaksak, maliyet bazında rekabet etmeyeceksek, kümelenme gibi toplam faktör verimliliğine işaret eden konulara daha çok önem vermeliyiz. Yeni nesil sanayi kuruluşlarının teknoloji birikimini artırmak için yeni girişimcilerle yakın ilişkisi olmalıdır. Bu nedenle yeni nesil OSB’ler bir teknoparkla birlikte kurgulanmalı, kurumiçi ve dışı girişimcileri teşvik edebilecek, yönlendirebilecek altyapılar oluşturmalıdırlar. Yeni nesil bölgeleri oluştururken yurtiçinden ve hatta yurtdışından nitelikli insanların bu bölgelere göçünü sağlayabilecek çekim gücünü oluşturmak zorundayız. Yeni nesil OSB’lerin kümelenme mantığıyla bir master plan çerçevesinde, teknolojinin gelişmesine, Ar-Ge’nin önündeki engellerin kaldırılmasına ve kolaylaştırılmasına imkan sağlayabilecek bir altyapıya sahip olması şarttır. Bu şekilde sürekli kendini yenileyebilen, küresel değişimlere rekabetçi uyum sağlayabilen sanayiler oluşturabiliriz.”