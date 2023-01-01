MA-PA (TOSB)

MA-PA, sektöründe lider





Dünyanın önde gelen yenileme pazarı debriyaj üreticilerinden olan MA-PA, 1970 yılında, Türkiye’de otomotiv sektörüne hizmet veren orijinal yedek parça üreticisi olarak kuruldu.

Türkiye’nin endüstriyel gelişim sürecinde, komple fren sistemleri ve debriyaj kitleri ile birçok otomotiv parçasının ilk yerli üreticisi oldu. Zaman içerisinde, debriyaj üretimine odaklanarak iki ana markası; MA-PA ve KraftTech ile yenileme pazarında binek ve hafif ticari araçlar için debriyaj baskı, disk ve rulman tasarımı, üretimi ve dağıtımı konularında faaliyet göstermeye başladı.

Yeni ürün geliştirmeye odaklı kalifiye mühendislik tabanı ve dünyanın ancak birkaç debriyaj üreticisinde bulunan komple ölçme ve test makineleriyle donanımlı bir Ar-Ge merkezine sahip olan MA-PA, otomotiv sektörünün değişen dinamiklerine ve müşterinin özel taleplerine hızlı bir şekilde yanıt verebilmektedir. 550’den fazla debriyaj kiti içeren ürün yelpazesini geliştirmek için insana ve teknolojiye yatırım yapmayı sürdürmektedir. MA-PA en son teknoloji ile donatılmış tesislerindeki kurum içi tasarım, test ve üretim birimleriyle kendi teknolojisini geliştirmiştir. Sisteme entegre edilmiş kalıphane ve tezgâhlar, presler, CNC makineleri, ısıl işlem ve otomatik montaj üretim hatlarında yüksek teknolojili prosesler kullanmaktadır.

MA-PA’nın şirket içinde geliştirdiği montaj üretim hatlarında, tüm mamullerin yüzde 100 kalite kontrolünden geçirilebilmesini sağlayan kendi tasarım ve üretimi olan otomatik test makineleri bulunmaktadır. Üretilen her ürün için izlenebilirlik verileri kodlanarak, tüm üretim ve test adımları takip edilmektedir. MA-PA, İngiltere’deki SGS-Yarsley tarafından onaylanıp, takip edilen ISO 9001 standartlarına uygun ilk yerli debriyaj üreticisidir.

Dünya çapında 50’nin üzerinde ülkeye ihracat yaparak, kendi yerel ve uluslararası dağıtım ağını yöneten şirket, birçok uluslararası debriyaj yenileme pazarında lider konumuna gelmiş bulunmaktadır.