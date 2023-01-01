MAdoorS (OSTİM OSB)

MAdoorS, yeni ürünleriyle iddialı





Güvenlik alanında ileri teknoloji içeren ürünlerin, özel ve kamu kuruluşlarında kullanımını sağlamak amacıyla hareket eden MAdoorS Sistem, Türkiye’de ve yurtdışında ürün çeşitlemesiyle her geçen gün referans sayısını artıran bir kuruluş olarak hizmet veriyor. Etkin çözüm üretme ve hizmet bitiminin akabinde satış sonrası verdiği garantilerle de alanında öncü kuruluşlardan biri olarak çalışan ve taktiksel donanımlar konusunda marka olmayı başarmış MAdoorS Sistem’in ürün yelpazesinde mantar bariyerler, road blocker, araç altı arama sistemleri, X-Ray araç altı tarama sistemleri, bomba imha robotu, plaka tarama sistemleri, kollu bariyer, kayar kapı sistemleri, fotoselli kapı sistemleri, personel takip sistemleri, X-Ray bagaj tarama, kapanlar, otopark otomasyon sistemleri, 6 eksenli robot kolları yer alıyor.



Yeni ürünler yakında piyasaya sunulacak

MAdoorS Şirket Ortağı ve Makine Yüksek Mühendisi Serhat Taşkıran, varolan 2 ürünlerini modifiye ettiklerini söylüyor. Road blocker ürününün elektromekanik versiyonunu ürettiklerini aktaran Taşkıran, ürünün yenilenmesiyle elde ettikleri avantajları şöyle sıralıyor: “Türkiye koşullarında soğuk havalarda daha iyi çalışabilmesi için ürünlerimizi yeniledik. Elektromekanik road blocker, daha hızlı montajlanabiliyor, arıza riski sıfıra yakın oldu. Ayrıca mantar bariyer ürünlerimizin de elektromekanik versiyonunu ürettik.” Taşkıran, yeniledikleri 2 ürünü, İngiltere’de MİRA firmasına çarpışma testleri için gönderdiklerini anlatıyor: “Bu testler sonucunda road blockerlar için PASS 68 K12=N3 standardını, mantar bariyerler için 1G=K4 kalite standardını almayı hedefliyoruz. Bu kalite belgelerinin alınmasının ardından yeni ürünlerimizi piyasaya sunacağız.”

MAdoorS’un yeni ürünlerinden biri de araç altı görüntüleme sistemi. Virtual 3D çift kamerayla sanal 3 boyutlu görüntü sağlayan sistemde görüntülerin karşılaştırılması ve analiz edilmesi tamamen bilgisiyar tarafından yapılıyor. Taşkıran, bu öngüvenlik cihazında görüntü karşılaştırması yapabilen dünyadaki iki firmadan birisi oldukları için ürünle çok iddialı olduklarını vurguluyor.



Erbil’e yeni showroom

OSTİM’de bulunmaktan mennun olduklarını dile getiren Taşkıran, bölgede 3 farklı yerde toplamda 1550 metrekare kapalı alanda imalat yapan MAdoorS’un İstanbul İkitelli OSB’de bir showroomu, Irak’ta, Erbil’de, İtalyan City’de bir irtibat bürosu bulunduğunu ve makine parkurlarını yenilediklerini kaydediyor: “CNC kesim, büküm ve plazma işlerimizi kendi bünyemizde yapmaya başladık. Uzun vadede bu hizmetleri başka firmalara da sunmayı planlıyoruz. Irak’ta yeni bir showroom açmayı planlıyoruz. Önümüzdeki ay, Erbil’de açacağımız showroomda bariyer sistemleri, nizamiye geçiş güvenlik sistemlerini satışa sunacağız. Bazı malzemelerin imalatını da Erbil’e taşıyacağız, Demirciler Sanayi Sitesi’nde 600 metrekarelik kapalı alanda orta ölçekli bir imalathane açmayı planlıyoruz. 1-2 yıl içerisinde de Dubai’de bir showroom açmak istiyoruz.”



Yeni distribütörlükle büyüyor

Üretimlerinin yüzde 30’unu, Irak, Azerbaycan, Türkmenistan, Moğolistan, Fransa ve Romanya’ya ihraç ettikleri bilgisini veren Taşkıran, “Yüksek kalitede otoyol bariyerleri ve otomatik otopark geçiş sistemleri üreten Alman firması ELKA-Torantriebe distribütörlüğü, araç X-ray kontrol sistemleri üreten Romanya firması MB Teknoloji distribütörlüğünü aldık. Bu firmaların Irak ve Türkiye’de satış, servis ve destek hizmetlerini sadece biz sunuyoruz” diye konuşuyor.



Güvenlikte MAdoorS farkı

Geçen yıl yüzde 50 civarında büyüdüklerini bu yılsa ilk 2 ayda yüzde 100 büyüdüklerini dile getiren Taşkıran, 2013 yılında X-Ray personel tarama sistemlerinin üretimini de bünyelerinde gerçekleştirmeyi planladıklarını açıklıyor. ISO 9001 Kalite, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TSE Hizmet Yeterlilik Belgeleri ve ürünlere özel kalite belgeleriyle üretim yaptıklarını anlatan Taşkıran kaliteye büyük önem verdiklerini vurguluyor, tercih edilme nedenlerini ise şöyle aktarıyor: “Satış sonrası destek ve servis hizmeti sunan MAdoorS, müşterilerinin güvenlikle ilgili bütün ihtiyaçlarını tek yerden karşılayabilme kolaylığı sağlıyor. Ayrıca tüm ürünlerimizin 2 yıl garantisi mevcut.

