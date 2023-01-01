Mardin atılım içinde

Barış sürecinin başarıya ulaşması için hepimize düşen görev neyse yapmalıyız. Çok ümitliyiz. Başarıya ulaşacağından yüzde yüz eminiz. Mardin, turizm açısından büyük hareket kazandı.





MEHMET ALİ TUTAŞI

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

Tarıma dayalı gıda sektörümüz hızla büyüyor. Yatırımcılar sürekli gelip nabız yokluyor. Gıda ağırlıklı bir sanayimiz var. Çimento, boru, tuğla fabrikalarımız var. Irak’la nefes alıp veriyoruz. Üretim yapan arkadaşlarımızın hepsi Irak’a yönelik çalışıyor. Turizmden çok büyük beklentimiz var. Mardin, 7 bin yıllık bir şehir. Tarihi yapısı, dokusu, kültürü ile Mardin 15 yıldır atılım içindedir. Konaklama açısından bir sıkıntımız yok, 5 yıldızlı otelimiz, butik otellerimiz mevcut. 10 yılda 4 bin yatak kapasitesine ulaştık. Yeterli değil ama yeni yatırımcılar arsa talep ediyor. Mardin’e 2 tane 5 yıldızlı otel daha yapılacak, arsaları verildi, yatırımı yapılmak üzere.

İnşaat sektörümüz oldukça hareketli. Mardinimiz büyüyor, gelişiyor. Büyükşehir Belediyesi oluyoruz, onun verdiği bir hareketlilik var. Mardin OSB’de yüzde 100 doluluk oranına ulaştık. Mardin 2. OSB’de bu yıl altyapı çalışmalarına başlayacağız. Mardin TSO olarak Mardin 2. OSB’yi Vilayet ortaklığıyla biz yapıyoruz. Mardin, Güneydoğu Anadolu’nun yatırım yapmak için en ideal şehri. Suriye’nin istikrara kavuşmasını diliyoruz. Oraya da yatırım yapacağız. Güneydoğu Anadolu’da en az işsizlik oranı Mardin’de. İstihdamın arttırılmasına yönelik çabalarımız da yeterli değil.

Mardin olarak 1 milyar dolar ihracatı gerçekleştirdik; bu rakamı aşmayı düşünüyoruz. Daha fazla huzur ve güven ortamı olunca 1.5-2 milyar dolar ihracatı hedefleyeceğiz. Elektrikteki dalgalanma ve kesinti problemi, Mardin OSB’nin en büyük sorunu. Bu bir enerji politikası. Enerji problemimiz çözülemiyor, kime başvurduysak da çözülemedi, neden çözülemiyor biz de anlamış değiliz. Mardin’e gelip yatırım yapmak isteyen çoğu yatırımcı, bu elektrik sorunundan ürküyor.

İş güvenliği, meslek eğitimleri ve istihdam konularında İŞKUR’la işbirliği yapıyoruz. Kalifiye eleman konusunda büyük sıkıntımız var. Mesleki eğitim veriyoruz, tam işçiyi kalifiye hale getiriyoruz, Batı’ya gidip orada çalışıyor. Eğittiğimiz insanların ancak yüzde 20’si Mardin’de kalıyor.

Kuyumculuk, gümüş işleme, terzilik, ayakkabıcılık alanlarında daha fazla usta yetiştirmeye ihtiyaç var. Bu ustaların yetişmesi için Süryani cemaatiyle işbirliği yapıyoruz. Yeterince kalifiye eleman yetiştirdiğimizi düşünüyoruz, ne kadar fazla turist gelirse zaanatkarlarımız o kadar yetişiyor. Özellikle telkari gümüş işçiliği Mardin’e özgü bir sanat.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) hayata geçirdiği proje Nusaybin Sınır Kapısı, 20 milyon TL’lik bir proje. Suriye’de istikrar olsaydı, Ortadoğu’ya giden bütün ihracat bu sınır kapısından giderdi. Biz de Mardin 2. OSB’yi bu sınır kapısının yakınına 30 kilometre mesafeye kuruyoruz. Biz ümitliyiz, karamsar değiliz, hep olumlu baktık, ümidimizi taze tuttuk, ekonomik açıdan Mardin için herşey çok güzel olacak.