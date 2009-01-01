Mardin Gıda Toptancılar Sitesi, bölgenin deposu

S.S. Mardin Gıda Toptancıları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi; Mardin Gıda Toptancılar Derneği tarafından 2009 yılında, Mardin OSB’de kuruldu. Mardin Gıda Toptancılar Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Sadi Kerimoğlu, sitenin inşaatının 18 ay içerisinde tamamlandığını ve 2011 yılının Kasım ayında faaliyete başladığını anlatıyor.





Mardin Gıda Toptancılar Sitesi’nde 58 işyeri mevcut, toplam 600 kişi istihdam ediliyor. Site’nin 43 üyesi bulunduğunu aktaran Kerimoğlu, “Bazı üyelerimizin 2-3 işyeri var. 12 işyerimiz boş. Yüzde 90 dolulukla faaliyetlerimizi yürütüyoruz” diyor.

Sadi Kerimoğlu, Mardin Gıda Toptancılar Sitesi’ni “Bölge Deposu” olarak kurmaya çalıştıklarını anlatıyor: “Özellikle Suriye ve Irak’a yakın olduğumuzdan sitemiz bölge deposu olmaya aday. Her bir depomuz 900 metrekare alana sahip. Sitemiz, 45 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 84 dönüm alan üzerine kurulu.”

Küçük çapta imalat yapmak istediklerini de dile getiren Kerimoğlu, “Statümüzü yeni değiştirdik. Mardin OSB ve bakanlığın desteğiyle üretim iznimizi aldık. Statümüz hizmet destek alanı olarak değişti. Hem üretim yapacağız, hem de depo alanlarımızı kullanacağız. Alanımızın genişliği ve Mardin’in ilçelerine yakın olması nedeniyle Mardin OSB’yi tercih ettik” diye konuşuyor. Küçük paketleme, küçük sanayi ve tekstil ağırlıklı üretim talebi aldıklarını anlatan Kerimoğlu, “Sitemizde 250 kişi istihdam eden bir tekstil atölyemiz de mevcut” diyor. Kerimoğlu, gelecekte iş modelini değiştirip geliştireceklerini de dile getiriyor: “Tamamen lojistiğe yönelik bir çalışmamız da olacak, iş yapış şeklimizi değiştirebiliriz.”