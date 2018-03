Marka Grup (OSTİM OSB)

Güneş enerji santrali yatırımı

Kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla tüketiciye sunma vizyonuyla hareket eden Marka, bölgesindeki yeniliklerin de öncüsü oluyor. Yenilikçi ve çevreci vizyonuyla Marka, Sivas ve Tokat illeri ve ilçelerinde 37 şubesi 1200 çalışanı ile yaklaşık 40 bin metrekarelik mağaza büyüklüğüne sahip. Sivas-Ankara Karayolu üzerinde 550 bin metrekarelik arazi üzerinde kurulu Anadolu’nun en büyük besi çiftlikleri arasında gösterilen ve 12 milyon TL yatırımla hayata geçirilen Marka Grup Besi Çiftliği yakın zamanda faaliyete geçti. Marka, çiftlik içerisine 500 kWp kapasiteli güneş enerji santrali kurma kararı aldı. Kurulacak güneş enerji santrali, Sivas ve çevresindeki yatırımcılara ve bölgedeki üniversitelere yol gösterici olacak. Güneş enerji santralinin kurulumu ile ilgili anlaşma, Marka Grup Genel Merkezi’nde yüklenici firmalar Else Enerji ve Sivas Aktif Enerji’nin de katılımıyla imzalandı. Tesisin kurulumunun Mayıs ayı sonunda tamamlanması planlanıyor. Marka Grup Yönetim Kurulu Başkanı Halis Kaplan, kurulacak tesisin yılda üreteceği elektrik miktarının 700.000 kWh ila 750.000 kWh seviyelerinde olacağını beklediklerini söylüyor. Kaplan, “Üretilecek elektrikle marketlerimizin ve besi çiftliğimizin elektrik tüketimlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Tesisin amortisman süresini aslına bakılırsa Türkiye’deki elektrik fiyat artışları belirleyecek. Yapılan hesaplamalar 7-8 yıl olabileceğini gösteriyor. 25 yıl performansı garanti edilen bir yatırım için bu amortisman süresi oldukça cazip, güneş enerji santrali yatırımlarımıza kademeli olarak devam edeceğiz” diyor. Güneş enerji santrali yatırımının kendileri ve Türkiye için yeni bir konu olduğunu vurgulayan Kaplan, bu nedenle tesisin kurulumunu yapacak firmayı seçerken oldukça titiz davrandıklarını kaydediyor: “Tesisin kurulumu için yerli ve yabancı 15’ten fazla firma talip oldu. Değerlendirmelerimiz sonucunda Else Enerji ve Sivas Aktif Enerji ortaklığında karar kıldık. Else Enerji’nin deneyimi ve güçlü referansları onları seçmemizde bizim için belirleyici sebepler oldu. Sivas Aktif Enerji de bölgemizin bilinen ve güvenilen mühendislik firmalarından biri. Kurulucak enerji santralinin bölgemize yeni bir ivme kazandıracağı kanatindeyiz. Sivas ve bölgemizden aldığımız güçle Sivasımız’a yatırımlara devam edeceğiz.”