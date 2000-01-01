Martu Gazbeton, yeni yatırımlarıyla büyüyor

Martu Gazbeton, 12 ortaklı Mardin Güç Birliği’nin başarı hikayesi ve bölgenin lokomotiflerinden. Hızlı büyüme sürecine giren firmanın Genel Müdürü Metin Köle işletme profilini şöyle tasvir ediyor: “Türkiye’nin ikinci gazbeton fabrikası Martu’yu 2005’te, İl Özel İdaresi’nden Mardin Güç Birliği satın aldı.





Bugün 180 bin metreküp üreten Martu Gazbeton yüzde 100 üretim kapasitesiyle çalışıyor. Yatırımlarımız devam ediyor. Üretimimizin yüzde 70’ini Kuzey Irak’a ihraç ediyoruz. Bölge ekonomisine ciddi bir ihracat ve istihdam desteği sağlıyoruz.”

Metin Köle, yeni bir yapı kimyasalları üretim tesisi aldıklarını anlatıyor: “Geçen yıl 2.5 trilyon TL’lik bir yatırım yaptık. Mikrosan çalışmıyordu, satın aldık ve tesisin modernizasyonunu gerçekleştirdik. Böylece yapı kimyasalları üreten bir tesisi bölgemize kazandırdık. Gazbetona istediğimiz kalitede hazır sıva temin etmek ve gazbeton tutkalı üretmek için bu yatırımı gerçekleştirdik. Gazbeton tutkalı, seramik yapıştırıcı, hazır sıva, fuga gibi değişik yapı kimyasalları üretiyoruz. Ağırlıklı ihracata çalışacak bir tesis olacak. Saatte 5 ton üretim kapasitesine sahip tesisin yüzde 100 kapasiteyle çalışmasını planlıyoruz, modernizasyon çalışmalarımız devam ediyor, Temmuz ayında faaliyete geçecek.”

Metin Köle, gazbetonun yüzde 60 ısı izolasyonu sağladığını vurguluyor: “Daha hafiftir, mukavemeti diğer duvar elemanlarının 2 katıdır. Yanıcı olmayan gazbetonu kullanıldığında binada mantolama ve izolasyona ihtiyaç olmuyor, sıvada büyük kolaylık sağlıyor. Depreme ve yangına mukavim gazbeton, inşaat sektörünü rahatlatacak, milimetrik ölçüleriyle örümü çok kolay bir ürün.”

Metin Köle, Martu Gazbeton’un hedeflerini açıklıyor: “Kapasite artırımına gideceğiz. Gazbetona entegre tesisler kurmayı düşünüyoruz, şu aşamada elimizdeki tesislere ilişkin yatırımlarımızı tamamlayıp, ileride daha büyük yatırımlar hedefliyoruz. İç piyasaya ürün yetiştiremiyoruz. TSE, CE Belgesi, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Belgelerimiz mevcut. Martu kurumsallaşmış bir şirket. Geçen yıl cirosal bazda yüzde 25 büyüdük, bu yıl da yüzde 25 büyümeyi hedefliyoruz. 120 kişi istihdam ediyoruz, bu rakamı 150’ye çıkarmayı hedefliyoruz.”