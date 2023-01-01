MÜCAHİT SÖNMEZ; İMES Sanayi Sitesi Genel Müdürü

İMES’in insan ve çevre ilişkilerine büyük önem verdiğini, enerji tüketimi, sera gazı emisyonu, toprak, su ve havayı kirleten materyallerin kontrol altına alınması hususunda her zaman çevreden yana taraf olduğunu vurgulayan İMES Sanayi Sitesi Genel Müdürü Mücahit Sönmez, “Ülke ekonomileri açısından büyük öneme sahip olan sanayileşme ile planlı kalkınmanın önemli bir aracı olarak uygulamaya konulan ‘Organize Sanayi Bölgeleri’ ve ‘Küçük Sanayi Siteleri’, ülkemizde ekonomiye büyük katkı sağlayan yapılar olarak karşımıza çıkmaktadır.





Altyapının merkezi İMES

Sanayicinin rekabet gücünü artırmak için enerji alanında maliyetlerin düşürülerek arz sağlanması, telekomünikasyon sektöründe kalite ve maliyet dengesinin iyileştirilerek etkin kullanılmasına önem verilmesi gerekmektedir” diyor.

Türkiye’de sanayinin gelişmesinin önündeki en büyük engellerden olan altyapı eksikliği ve beraberinde yatırım ve üretim yapmak için enerji, telekomünikasyon, su ve ulaşım gibi hayati şartların sağlanmasının planlı sanayi bölgeleri sayesinde Türkiye sanayicisinin hizmetine sunulduğunu anlatan Sönmez, “Bu açıdan bakıldığında Türkiye’nin organize olmuş ilk sanayi sitesi kimliğini üzerinde taşıyan İMES Sanayi Sitesi, bünyesinde faaliyet gösteren 1150 firmasının ihtiyaçlarına göre çözüm üretmekte, üretim faaliyetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli olan alt ve üst yapıyı sorunsuzca sağlamaktadır” diye konuşuyor.