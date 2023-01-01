Normsan’dan ikinci fabrika yatırımı

Mustafa Darıcı tarafından 1969 yılında temelleri atılan Normsan, bir torna tezgahı ve bir matkap ile Bostancı’da kuruldu.

İlk olarak beyaz eşya sektörüne hizmet veren firma, 1978 yılında döküm alanına da kayarak hızlı bir gelişim sürecine girdi. Normsan Genel Müdürü Hüseyin Darıcı, 2006 yılında İstanbul Anadolu Yakası OSB’ye taşındıklarını ve hızlı bir gelişim sürecine girdiklerini belirtiyor.

Normsan’ın hizmet alanında; beyaz eşyanın yanında otomotiv, inşaat, makine sektörü de yer alıyor. Talaşlı imalatın yanında döküm alanında da gelişmelerin yaşandığını aktaran Darıcı, döküm alanında özellikle alüminyum ve zamak basınçlı dökümün ağırlık kazandığını aktardı. Yüzde 80 döküm alanında hizmet verdiklerinin altını çizen Darıcı, OSB’de 4 bin metrekare olanda yer alan fabrikalarına yeni bir yatırımla ikinci bir tesisi daha eklediklerini kaydediyor. Darıcı, yeni fabrika alanlarının bin 500 metrekarelik bir alandan oluştuğunu belirterek, şu bilgileri veriyor: “Zamak döküm ve işlemeyi yeni tesisimizde sürdüreceğiz. Yaklaşık 1 milyon Avro’yu bulan bir yatırım gerçekleştirdik. Mevcut alan üretim kapasitemiz açısından dardı. Yeni yatırımla iş bölümünü ve uzmanlaşmayı sağlamak istedik. Alüminyum döküm mevcut tesisimizde, zamak dökümü ise yeni tesisimizde işleyeceğiz.” Yeni yatırımla hem kapasitenin hem de verimliliğin sağlanması amaçlanıyor. Şu anda senelik olarak 2 bin 160 ton alüminyum ve zamak hammadde kullandıklarını aktaran Hüseyin Darıcı, bu yıl 2 bin 800 tona yakın hammadde kullanmayı planladıklarını aktarıyor. İstihdamda 168 kişinin istihdam edildiği Normsan’da yeni makine yatırımıyla çalışan sayısının 200’ü bulması amaçlanıyor.



Avrupa özelinde ihracat arıyor

Normsan, üretiminin yüzde 15’ini yurtdışına ihraç ediyor. Yeni yatırımla bu oranın yüzde 25’e çıkması hedefleniyor. Bugüne kadar yurtdışı ihracatı artıracak çalışmalara yeteri kadar zaman harcamadıklarını kaydeden Hüseyin Darıcı, şu bilgileri veriyor: “Bugüne kadar ağırlıklı yurtiçinde büyüdük, ancak talepleri karşılayabildik. Bu dönem yeni yatırımla beraber yurtdışına daha fazla ağırlık vermeyi planlıyoruz.” Normsan, ihracatta Almanya, İngiltere, Slovenya ve Romanya’ya ulaşıyor. İhracatta kalitenin önemli olduğunun altını çizen Darıcı, “Avrupa’ya ihracat yapmanın birtakım mecburiyetleri var. Kalitenin yanısıra müşterinin ihtiyacını istenilen zamanda karşılamak önemli. Ayrıca fiyat politikasına da dikkat etmek zorundasınız. Almanya özelinde Avrupa Birliği’nin bu dönem toparlanacağını öngörüyoruz. Bu toparlanmada Türkiye’nin ihracatı bölgeye artacaktır. Şimdiden bu büyümede yerimizi almak için çalışıyoruz” bilgisini veriyor. Darıcı ayrıca kurlardaki hareketlenmeden kaynaklı olarak bu dönem TL’nin kendileri için avantaj sağlayacağının altını çiziyor. Darıcı, hizmet verdikleri ana sanayinin de bu avantajı kullandığını gördüklerini belirtiyor.



Normsan’da kurumsallaşma zamanı

Normsan bir aile şirketi olarak kurulmuş ve gelişimini sürdürmüştü. Şu anda Hüseyin Darıcı ve Halit Darıcı’nın yönetiminde şirketin faaliyetleri devam ediyor. Ancak şirketin gelişim hızı kurumsallaşmayı zorunlu kılıyor. Hüseyin Darıcı, gerek üretimin gerek de şirketin sürdürülebilir gelişiminin ancak kurumsallaşma ile mümkün olacağını öngörerek yürütecekleri çalışmalara ilişkin şu bilgileri veriyor: “İlk aşamada satış ve satın alma konularında yeni bir yapılanmaya gidiyoruz. İnsan kaynakları bölümünün daha aktif ve verimli çalışması için gerekli değişiklikleri gerçekleştirdik. Kurumsallaşma için danışman firmalar ile görüşmeler yürüttük. Sürdürülebilir bir yapıda büyümemizi sağlamak istiyoruz.”