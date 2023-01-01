Ocak Kalıp Freedom ERP’yi 6 Ay İçinde Devreye Aldı

Bizim gibi KOBİ kapsamında olan firmalar için geçiş süreci kolay gibi görünmüyor olsa da bu konuda ısrarlı davrandık. Üst yönetimimizin ve patronlarımızın da desteğiyle 2012 yılında geçmeye karar verdik.





Dışarıdan almamız gereken danışmanlık desteklerini de alarak, tüm kadromuzu bu konuda eğittik. Talebimizde ısrarlı olunca 6 ay gibi bir sürede tüm bölümlerimizde aktif olarak kullanmaya başladık.



ERP projesiyle birlikte şirketinizde neler değişti? Şirketinize katkısını nasıl tanımlarsınız?

Üst yönetimimizin bakış açısının kesinlikle değiştiğini söyleyebilirim. Beyaz yakalı çalışanlarımız ilk başlarda biraz zorlansalar da program devreye girdikten sonra; işlerinin ne kadar kolaylaştığını, ne kadar hızlı sorularına cevap alabildiklerini görünce onların da bu durumdan keyif aldıklarına şahit oluyorum. Bizim için artık en zor raporun bile sistemden çıkması maksimum 10 dakikayı bile aşmıyor. Sonuçlarını görünce de “Neden daha önce yapmamışız?” diyoruz. Hemen hemen bölümlerimizin yüzde 100’ünde aktif olarak da kullanabiliyoruz.



Barkod uygulamasını hayata geçirirken neler yaptınız? Nelere dikkat ettiniz?

Barkodlama sürecinde çalışacak arkadaşların eğitiminde hassas davrandık ve gerektiği noktalarda işi birlikte yaptık. Müşterilerimizin bizden bazı talepleri oluyor. Örneğin; FİFO’ya uygun hareket etmek durumundayız. Bunun için de barkod sistemine geçmemiz gerekiyordu. Şu anda barkod uygulamamız başarılı bir şekilde çalışıyor.