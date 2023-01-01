ONKA, fabrika yatırımını Gebze’ye yaptı

ONKA 1986 yılında Kamil Karaca ve Fuat Karaca tarafından İstanbul’da kuruldu.

Firma, kuruluşundan bu yana ray klemensler, montaj rayları, dağıtıcı üniteler, kablo pabuçları, plastik sıra klemensler, otomat baraları vs. gibi ara bağlantı elemanları olarak bilinen çeşitli elektrik malzemesi ve plastik kablo rakorlarının üretimini gerçekleştiriyor. Kendi bünyesinde kurduğu Elektrokar Elektrik Malzemeleri Sanayi firmasıyla pazarda ciddi üstünlüğü bulunan ONKA, aynı zamanda birçok firmanın da tedarikçiliğini yürütüyor.

ONKA Elektrik Malzemeleri Sanayi Pazarlama ve Satış Müdürü Hami Karataş, 2008 yılında 10 milyon TL’lik yatırım yaparak üretim alanlarını atölyeden fabrika alanına taşıdıklarını ve üretim kapasitesini artırdıklarını paylaşıyor. Üretimin yüzde 40’ını 55 ülkeye ihraç ettiklerini açıklayan Karataş, önümüzdeki dönem Afrika, Uzakdoğu ve Latin Amerika’ya yoğunlaşmak istediklerini belirtiyor. Karataş, yurtdışı çalışmalarını şöyle detaylandırıyor: “ONKA olarak yurtdışı stratejimizde bayi teşkilatını kuruyor ve onu her anlamda destekliyoruz. İhracat yaptığımız pazarlar arasında; Dubai, Mısır, İran, Suriye, Irak, Libya, Cezayir, Fas, Tunus, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Rusya, Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya ve Pakistan başta geliyor.”

Şirketin gelişiminde Ar-Ge’nin önemli olduğunun altını çizen Karataş, “Her ay ONKA’nın gücünü yansıtan bir iki tane katma değeri yüksek ürünü piyasaya çıkarmak istiyoruz. Sözkonusu gelişmeyle hem ürün portföyünü geliştirip hem de bağlantı elemanları ve elektrik malzemelerinde sektörün önde gelen kuruşu olma iddiamız var. ONKA olarak bazı ürün gruplarında liderlimiz bulunuyor. Bu alanların sayısını artırmak istiyoruz” diye konuşuyor.

ONKA Kapalı tip ray klemensi Türkiye’de ilk uygulayan firma olmanın yanısıra kendilerine ait tüm ürünlerin tasarım tescil belgelerine sahip. Karataş, Türkiye’nin ilk rakor firması olan Reksan Rakorları’nı alarak ONKA bünyesinde üretime başladıklarının altını çiziyor. Karataş, “Ayrıca yurtiçi ve yurtdışı birçok kalite belgesi ile RoHS sertifikasına ve CE belgesine sahibiz. Ancak Türkiye’de herkesin bazı belgeleri alabildiği görülmektedir, bu belgelerde belirtilen standartlarda üretim yapılıp yapılmadığının daha sıkı kontrol edilmesi gerekmektedir” bilgisini veriyor.