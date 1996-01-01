OSCAR Makina (OSTİM OSB)
Çok amaçlı elektrikli araçlarla ekonomik ve çevreci çözümler
Dalca Mühendislik olarak 1974’te Aydın Cömert tarafından Ankara’da kurulan firma, 1984 yılına kadar anahtar teslimi projeler, makina parçaları imalatları, çeşitli iş makinalarının ve parçalarının ithalatı ve üretimini yaptı. 1984’te Dalca Makina adını alan firma, hafif inşaat makinaları ithalat ve servisi hizmeti verdi. 1987’de beton düzeltme ve hafif inşaat makinaları imalatına ve 1993’te bu ürünlerin ihracatına başladı. Aynı zamanda kurulan Betonteknik birimiyle Türkiye’ye ilk defa monolitik beton kavramını getirerek yüksek vasıflı endüstriyel zemin betonu uygulamaları yaptı. 1993’te Japon Subaru Grubu’nun Robin endüstriyel motorlarının Türkiye distribötörü oldu. 1987’de elmas bıçak imalat tesisi kurdu ancak 2004’te bu tesisi sattı. 1994’te Akyurt fabrikasını açarak imalat kapasitesini yükseltti. İnşaat makinalarının yanısıra Go kart, tarım makinaları alanında da faaliyet gösteren firma, 1996’da OSCAR Laser birimini OSTİM’de faaliyete geçirdi. 1997’de OSCAR tescilli markası oldu ve firma adı da OSKAR MAKİNA olarak değişti. Oskar Gıda Firması 2006 yılında kuruldu. 2007 yılında En Yeşil Ankara Derneği’nin sponsoru olan firma, 2007’de Türkiye’deki ilk yerli imalat elektrikli küçük arabaların imalatına başladı. 2008’de Yenilikçilik (Inovasyon) alanında en iyi firma ödülünü aldı, 2009’da verimli ısınma ve yanma verimi konusunda Ar-Ge çalışmaları yaptı ve ekonomik ve ekolojik şömine soba imalatına başladı. OSCAR Makina İnşaat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti., 2012’de ASO 49. yıl ödüllerinde Ar-Ge dalında ödül aldı. OSCAR Makina Genel Müdürü Aydın Cömert, elektrikli araçlar, ekolojik şömine ve sobalar ile şömine yakıtları ürettiklerini bunun yanısıra enerji ormancılığı diğer adıyla odun tarımı yaptıklarını da söylüyor. Organik gübre üretimi konusunda bir Ar-Ge çalışması yürüttüklerini de belirten Cömert, Ankara ve Adana’da enerji ormanı örnek ağaçlandırması yaptıklarını da anlatıyor. Ankara’da Akyurt’taki fabrikada bu kapsamda 40 bin ağaç yetiştirdiklerini ifade eden Cömert, Ar-Ge çalışmaları sonucunda atık parçalama makinası ürettiklerini, katı atıkları küçük parçalara ayırıp hacimsel avantaj sağlayan makinanın böylece organik atıkların doğaya karışmasını hızlandırdığını kaydediyor.
Aydın Cömert, yakın zamanda en önemli Ar-Ge çalışmalarından birine başlayacaklarını açıklıyor: “İnşaat makinalarını enerji verimli hale getirmek için çalışıyoruz. Karbon salınımını azaltmak, doğaya ve kullanıcıya fayda sağlamak ve çevreyi korumak adına inşaat makinalarında böyle bir uygulama başlatacağız. İçten yanmalı motor ve hidrolik motorları elektrik motorlarına çevireceğiz, makinalar daha az enerjiyle daha verimli çalışabilecek. Çalışmamız örnek oluşturacak. İlk önce iş makinalarını elektrikli hale çevireceğiz, uyguladığı sisteme göre makina rejeneratif (enerjiyi geri kazanabilen) sistemlere dönüştürülecek. Bireyler, toplum ve doğa kazanacak.” Odungazı ve biyoenerji konularında Ar-Ge çalışmaları da yürüttüklerini açıklayan Cömert, uluslararası onaylı elektrikli araba üreticisi olduklarını da vurguluyor: “Elektrikli arabalar, elektrikli çekiciler ve elektrikli trenler üretiyoruz. Son ürünümüz OSCAR Esnek Çevreci Elektrikli Çöp Toplama Aracı. Belediyelerin ve kurumların ihtiyaçlarına yönelik çöp taşıma, çekme-itme, yük taşıma-çekme, personel taşıma, devriye gezme, dağıtım işlerinde kullanılabilecek donanımlı, amaca özel çözümlerle ürettiğimiz elektrikli araçlarımız tüm üretim ve servis alanlarında hizmet veriyor. Elektrikli kamyonetimizi birkaç ay içerisinde piyasaya çıkaracağız, TSE onayını bekliyoruz, trafiğe çıkma izni alacağız.” OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümesi’nin yeni ve iyiniyetle başlamış bir oluşum olduğunu belirten Cömert, “Yavaş yavaş, emin adımlarla gitmeye çalışıyoruz. Kümenin ismine dair en iyi çalışmaları OSCAR olarak bizim yaptığımız bir gerçek” diyor.