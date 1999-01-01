Osmanlı Makina, İAYOSB’den dünyaya ulaşıyor

İstanbul Anadolu Yakası OSB’nin son yıllarda en hızlı gelişen firmaları arasında yer alan Osmanlı Makina’nın temelleri 1999 yılına, Bakü’ye uzanıyor.

Türk Cumhuriyetleri’nde gerek üretici olma gerekse de tedarik etme konusunda yaşanan sıkıntılar ise Osmanlı Makina’yı 2004 yılında Türkiye’ye sürüklüyor. İlk olarak Sultanbeyli’de faaliyet yürüten firma, 2011’in Ağustos ayında ise İstanbul Anadolu Yakası OSB’de 6 bin 500 metrekaresi kapalı toplam 10 bin 500 metrekare alanına taşınarak esas büyümesinin startını veriyor. Osmanlı Makina’nın ürün gamında; yüksek basınçlı yıkama makinaları, temizlik ekipmanları ve servis garaj ekipmanlarının üretim, pazarlama ve satış sonrası destek hizmetleri yer alıyor.

Motor hariç yüzde 100 yerli üretim yaptıklarını açıklayan Osmanlı Makina Finans Müdürü Kani İleri, hedeflerini şöyle anlatıyor: “Kazan ve basınçlı kaplarda markalama çalışmasına ağırlık vererek piyasadaki Pazar payımızı artırmak istiyoruz. Yeni devreye soktuğumuz ek ünite ile basınçlı kap imalatı, LPG tankları ile basınçlı kazan ve benzin istasyonu depolarını imal etmekteyiz. Ayrıca Ekip markamız ile arıtma sistemleri kapakları üzerine üretim yapıyoruz. Aynı zamanda yine Ekip markasıyla arıtma tesisinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek niteliğe sahibiz. Sektörde hizmet verdiğimiz ürünlerde en önemli amacımız ise yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmalarıyla yüzde 100 yerli motor üretimi yaparak kısmi ithalatın önünü kesmek olacaktır.”



Osmanlı Makina, kompresör ve lift imalatına başladı

Osmanlı Makina’nın üretim yaptığı ve hizmet verdiği ürün grupları şu markalardan oluşuyor: Omax, Mattioli, Space, Pulire, Silex, Osm Tel ve Ekip. Kani İleri, “Mattioli markasıyla teker söküp takma, rot balans ve garaj ekipmanları, Space markasıyla; garaj ekipmanları ve servis ekipmanları, Omax markasıyla da yıkama grubuna dahil olan ürünleri üretmekteyiz. Omax tamamen yerli malıdır. Firma, olarak kompresör ve lift imalatına başlamış bulunmaktayız” açıklamasını yapıyor. Osmanlı Makina’nın ticaret ağına ilişkin bilgi veren İleri, Omax ve Mattioli markasının Türkiye’de Pazar payının yüzde 60’ın üzerinde olduğunun altını çizerek, Perşembe Pazarı’nda fabrika satış mağazası, İkitelli’de ise garaj ekipmanları üzerine satış yapan mağazaları bulunduğunu açıklıyor. Tuzla Deri OSB içinde yer alan Serbest Bölge’de ofisleri ve depo alanlarının olduğunu aktaran İleri, Türkiye’de 64 bayinin yanısıra Türk Cumhuriyetleri, Irak, Kosova gibi ülkelerde toplam 12 tane satış mağazaları olduğunu belirtiyor. İleri, bu yıl Türkiye’deki bayi ağını 70’e çıkaracaklarını duyuruyor. İleri, ayrıca maliyet avantajı sağlamak amacıyla Mattioli markasını Çin’de ürettiklerinin altını çiziyor.



İhracat Kuzey Afrika’ya yoğunlaşacak

Osmanlı Makina, 2013 yılında 19 milyon TL’lik ciroya imza attı. Sözkonusu cironun 7.5 milyon TL’si ihracattan sağlandı. Kani İleri, 10 milyon TL’si ihracattan olmak üzere toplam 22 milyon TL ciro hedeflediklerini açıklıyor. Firmanın ihracat yaptığı pazarlar arasında; Türk Cumhuriyetleri, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Libya ve Fas gibi ülkeler yer alıyor. Kani İleri, 2014 yılı içinde Kuzey Afrika ülkelerine ve Balkan ülkelerine yoğunlaşacakları bilgisini veriyor.



En büyük artıları satış sonrası hizmet kalitesi

Kani İleri, Osmanlı Makina’nın en büyük artılarından birinin satış sonrası hizmet olduğunu belirterek, bu konuda şu bilgileri veriyor: “Sadece ürün satan bir yapılanmadan ziyade satışın yanında satış sonrası hizmet veren bayi yapılanmasına daha fazla ilgi duyuyoruz. Türkiye genelindeki 64 bayimizin yapılanması da bu noktada gerçekleşmiştir. Firma olarak Marmara Bölgesi’nin satış sonrası hizmetini kendimiz veriyoruz. Ürünlerimiz 2 yıl garantili olmakla beraber olmakla beraber satış sonrasında 7 gün 24 saat hizmet anlayışımız mevcuttur.” Osmanlı Makina’nın hızlı büyümesinin bir diğer nedeni ise daha önce kısmi fason olarak yaptırdıkları üretimi tamamen kendi bünyesine almış olması. İleri, “Fason yaptığımız ürünlerde bazen sıkıntı oluyordu. Ve biz buna birebir müdahale edemiyorduk. Üretim hatalarını en aza indirmek, üretimi kontrol altında tutmak ve istihdamı artırmak için kendi içimize döndük” açıklamasını yapıyor. Osmanlı Makina’da mavi ve beyaz yaka toplam 80 kişi istihdam ediliyor.