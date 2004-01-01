Özbal Çelik Boru, ihracatını arttıracak

Özbal Çelik Boru, Mersin Tarsus OSB’de 16 bin metrekaresi kapalı toplam 42 bin metrekarelik alanda yer alan üretim tesisinde, boru boyu minimum 6 metre (müşteri ihtiyaçları doğrultusunda 6 metreden daha az olabiliyor) maksimum 29 metre, et kalınlığı minumum 3 milimetre maksimum 28 mm., dış çapı minimum 165.1 maksimum 3048 mm. olmak üzere spiral kaynaklı çelik boru üretimi yapılıyor. Yıllık üretim kapasitesi 150 bin ton olan Özbal Çelik Boru, 1/2 inç ile 6 inç arasında iç ve dış izolasyon işlemleri de yapıyor. Bu izolasyonlar müşteri talebine göre iç epoxy, iç bütüm, iç beton/dış polietilen, dış bütüm, dış coalter enamel, dış epoxy olabiliyor.





Özbal Çelik Boru Genel Müdürü Hasan Tufan Ballı, 2011 yılında hayata geçirdikleri 3. fabrikalarının çelik boru alanında Türkiye’deki en modern ve en yeni tesis olduğunu söylüyor. Hasan Tufan Ballı, üretimlerinin yüzde 50’sini, Fransa, Almanya, İtalya, Suudi Arabistan, Cezayir, Ürdün, Irak, Katar, Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Norveç ağırlıklı olmak üzere 25 ülkeye ihracat yaptıklarını ifade ediyor: “Afrika’da Nijerya ve Madagaskar’a ağırlıklı ihracat yapıyoruz. Yeni girdiğimiz Afrika ve Suudi Arabistan pazarlarında iş hacmimizi arttırmayı hedefliyoruz.”

Hasan Tufan Ballı, Özbal Çelik Boru’da müşteriden gelen talepler doğrultusunda spiral kaynaklı borular için gerekli bağlantı şekillerinin (ek form parçaları) üretimi ve bunların izolasyonlarının da yapılabildiğini ifade ediyor. Ballı, iş sağlığı ve güvenliği konularına büyük önem verdiklerini ve 220 kişiyi istihdam ettiklerini anlatıyor.

TS EN ISO 9001:2008, API5L, ISO 14001:2004 ve OHSAS Entegre Yönetim Sistemi Belgeleri’ne sahip firma, TS, DIN, AWWA, ASTM, BS, UNI, JIS, GOST, ANSI, ISO gibi uluslararası standartlara uygun üretim yapıyor. Ballı, üretilen spiral kaynaklı boruların doğalgaz, petrol ve su borusu hatlarında, liman inşaatlarında kazık borusu ve genel amaçlı olarak kullanıldığını aktarıyor. Ballı, zamanında teslim, kaliteli üretim nedeniyle tercih edildiklerini ve müşteri memnuniyeti odaklı çalıştıklarını dile getiriyor.

Mersin Tarsus OSB’de olmaktan memnun olduklarını kaydeden Ballı, bölgenin lojistik avantajından sözediyor: “Üretim tesisimiz konumu itibarıyla her türlü taşımacılık ağına yakın. Limana yakınız, deniz yoluyla ihracat yaptığımız için ciddi bir maliyet avantajı sağlıyoruz.”