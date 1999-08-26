Özdekan Kauçuk (OSTİM OSB)

Kauçukta kalitenin adı





Kauçuk sektöründe 1982’den beri hizmet veren Özdekan Kauçuk A.Ş., uzman personel kadrosu, gelişen teknolojisi, ciddiyeti ve kalitesiyle fark yaratıyor. Özdekan Kauçuk, Türk Standartları Enstitüsü Kurumu Müstakilen İmalata Yeterlilik Belgesi ve Ankara Sanayi Odası, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği tarafından verilen 26.08.1999 tarihli Kapasite Raporu, ISO 9000, ISO 14001, BS OHSAS 18001 Kalite Güvence belgelerine sahip. Özdekan Kauçuk ayrıca OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi’ne üye firmalar arasında yer alıyor. Ostim Organize Sanayi Bölgesi’nde 1500 metrekaresi kapalı ve 500 metrekaresi açık alanı ile yıllık 800 ton kauçuk üretimi yapabilecek kapasiteye sahip Özdekan Kauçuk, değişik ebatlarda kauçuk presleriyle 120 cm genişliğinde ve sonsuz metre uzunlukta imalat yapabiliyor. Üretimlerinin yüzde 80’ini yurtiçine yönelik gerçekleştiren Özdekan Kauçuk, Arap ülkeleri ağırlıklı olmak üzere; Suudi Arabistan, Suriye, İran, Bulgaristan, Almanya, Kazakistan ve Türkmenistan gibi ülkelerle çalışmalarını sürdürüyor. Firma içerisinde şu imalat bölümleri bulunuyor: “Kalıp Atölyesi. Hammadde (Hamur) Hazırlık Bölümü. Saç Hazırlık Bölümü. Pres Baskı Bölümü. Kalite ve Test Laboratuvarı. Paketleme ve Ambalaj Bölümleri.” Her bölümde kalite kontrol sistemi ayrı ayrı işleyen Özdekan Kauçuk, şu kauçuk ürünlerini üretiyor: “Elastomer köprü mesnetleri. Sismik deprem takozları (Deprem sönümleyiciler). Halı tipi genleşme derzleri. İş makineleri kauçuk yedek parçaları. Konveyör bant rulo, darbe ve ara lastikleri. Cam işleme makineleri yedek parçaları. Hayvan yatakları. Karo taşları makineleri, model lastikleri ve kauçuk ekipmanları. Çocuk parkı oyun elemanları kauçuk kaplamaları ve ekipmanları. Özel imalat kaplin, körük ve takoz lastikleri. Kauçuk esaslı zemin kaplamaları (Tartan pist, basketbol ve voleybol sahaları, tenis kortu, koşu yolları ve oyun alanları). Silikon kauçuk ürünleri. Kauçuk hız kesici (kasisi) bariyerleri. Fitil çeşitleri ve su tutucu bantlar (PVC-Kauçuk). Proje ve özel isteklere uygun imalatlar.” Özdekan Kauçuk ayrıca kalıp atölyesiyle müşterilerinin özel siparişlerinin kalıplarının üretimini kendi bünyesinde gerçekleştirebiliyor.