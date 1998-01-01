Özer Elektrik’ten projelere özel çözümler

Kurucusu Nazmi Özer tarafından 1975’te İstanbul Maltepe’de temelleri atılan Özer Elektrik, bobinaj ve elektrik taahhüt işleriyle faaliyete başlamış. 1987’de Özer Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti adını alan şirket, ECA, Tekel Tütün İşletmeleri, Gamak Motor, Garanti Koza İnşaat gibi birçok büyük firmanın elektrik işleri, fabrika kurulumları ve danışmanlığını yapmış.

1998’den bu yana sektörde tanınmış jeneratör üreticileri için mekanik ve elektrik montaj aksamları imalatı ve proje bazlı jeneratör montajlarıyla faaliyet alanını genişleten Özer Elektrik, 13.5 kVA ve 3400 kVA gücündeki jeneratörler ve konjenerasyonlar için imal ettiği; ses izolasyonlu modüler ve konteyner tipi kabinler, endüstriyel ve kritik tip susturucular, prizmatik yakıt depoları, titreşim önleyici vibrasyon takozları, elektrik panoları vb. ürünlerinin tüm Türkiye’ye satışını yapıyor ve çeşitli ülkelere ihracat yapıyor. Küçük güçler için kullanılan modüler kabinler, hastane, iş merkezi, otel gibi tesisler için oda ses izalosyonu aplikasyonu, jeneratör eksoz borulama sistemi aplikasyonu, kojenarasyon aplikasyonu, sismik izolatörler üreten Özer Elektrik, kojenerasyon uygulamaları için anahtar teslim çözümler, proje bazlı yakıt otomasyon sistemleri kurulumu da yapıyor.

Özer Elektrik, direkt ihracatının yanısıra proje bazlı hizmet sunduğu firmalar aracılığıyla da ürünlerini dolaylı olarak Azerbaycan, Kazakistan, Romanya, Afganistan, KKTC, Cezayir gibi çeşitli ülkelere ihraç ediyor. Özer Elektrik Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Özer, seri imalatların yanısıra sipariş aldıkları jeneratör modeli ve müşteri isteklerine göre özel imalatlarla da müşterilerine çözümler ürettiklerini söylüyor. “Takip edilmeyen işten netice çıkmaz” diyen Özer, geçen yıl yüzde 5 büyüdüklerini ve 2015 yılında üretim kapasitelerini yüzde 10 artırmayı hedeflediklerini aktarıyor: “Yukarıya doğru basamakları sağlam basa basa çıkmak istedik. Güvenli, istikrarlı büyümek önemlidir.” Nazmi Özer, yeni yatırımlarından da sözediyor: “Fabrikamızdaki kendi binamızın ofis katlarını inşa ediyoruz. 2015 yılının ilk ayında inşaatımız tamamlandığında fabrika sahamız genişleyecek ve teknik ofislerimizi de yeni 4 katlı idari binamıza taşıyacağız.” 2014 yılında yeni bir boyahane tesisi kurduklarını anlatan Özer, 2015 yılı hedeflerini şöyle özetliyor: “Makine parkurumuzu yenileyeceğiz, yeni CNC tezgahları alacağız, susturucularla ve yakıt tanklarıyla ilgili özel kaynak otomasyonları alınacak, böylece üretim hızımız, kalitemiz ve üretim kapasitemiz artacak.”



Kaliteye verilen önem

Modern CNC makine parkuruyla hizmet veren Özer Elektrik’in imalatlarının tamamı yerli üretim ve tüm ürünleri firma adına patentli. Nazmi Özer, ISO 9001 Kalite Belgesi, kaynak sertifikaları, Çevre Bakanlığı onaylı ses izolasyonlu konteyner tipi jeneratör kabini üretim belgesi çalışmalarıyla kaliteye verdiği önemi tescilleyen Özer Elektrik’in sürekli kendini yenileyen, rekabetçi ve çağdaş tutumuyla müşteri memnuniyetini önceliklediğini vurguluyor.

Marmara Geri Dönüşümcüler Kooperatifi’ne 2008 yılında geldiklerini anlatan Özer, Kooperatif’in hızlı çözüm üretmesi, yolların asfaltlanması, yönetimin bölge sanayicileri ve işadamlarının sorunlarına hızlı çözümler üretmesinin Bölge’nin değerini hızla arttırdığına dikkat çekiyor.



Ezater ve Ser akustik

Nazmi Özer, Özer Elektrik’in kardeş kuruluşları Ezater ve Ser akustik hakkında da bilgiler veriyor: “2012 yılında kurulan Ezater, taşınabilir yemek büfe ve kabinleri, ses izolasyonlu özel konteynerler üretiyor. Projelere özel imalatlar da yapıyoruz. Ser akustik, ses çıkaran, çevreye rahatsızlık veren makine ve ekipmanların sesinin istenen düzeye getirilmesini sağlayan ses izolasyonuna ilişkin özel projeler ve çözümlere imza atıyor. Dünyaca ünlü İngiliz akustik firması IAC’nin Türkiye Temsilcisi ve yapılan her işi sertifikalı olan Ser akustik, konteyner tipi jeneratör ses izolasyon kabinleri, aplikasyonları ve ekipmanlarını özel ihtiyaçlara göre tasarlayarak yüksek teknik özellikle üretiyor, jeneratör gücüne göre hava emiş ve atışlarda akustik panjur ve ses sönümleyici kaset uygulamaları da yapıyor. Konteyner tipi ses izolasyon kabinlerinin en büyük avantajı; yüksek ses kesebilme özelliklerinin yanısıra konteyner içinde jeneratörüe servis imkanı sunuyor.” Nazmi Özer, toplam 4600 metrekare kapalı alanda faaliyet gösterdiklerini ve 75 kişi istihdam ettiklerini dile getiriyor.