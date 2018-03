Özkılıç Group;Hedefi “İlk 500”de olmak

Özkılıç Group; Özkılıç Group çatısı altında tekstil, otomotiv, inşaat-taahhüt, gıda, gayrimenkul şirketleri yer alıyor.





Grubun temelleri inşaat-taahhüt, tekstil-çırçır alanlarında faaliyet göstermek üzere 1988 yılında Özkılıç İnşaat Tic. Ltd. Şti.’nin kurulmasıyla atıldı. 2002 yılında Özkılıç İnşaat ünvan değişikliğine giderek Öztim Tekstil İnş. Ltd. Şti olarak tekstil-çırçır ve inşaat alanında faaliyetine devam etti. Sonraki yıllarda Özkılıç Yapı İnşaat Taah. Ltd. Şti ve Gaban Gayrimenkul Yatırım Ltd. Şti’nin kurulmasıyla inşaat-taahhüt, tekstil ve gayrimenkul geliştirme sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar Özkılıç Group adı altında faaliyetlerine devam etti. Ayrıca Öztim Tekstil, 2012 yılında tekrar ünvan değişikliğine giderek Özkılıç Motorlu Araçlar Tekstil Ltd. Şti adıyla otomotiv sektörüne de adım atarak, Renault Diyarbakır ve Dacia Diyarbakır Satış ve Servis Bayilikleri’ni faaliyetleri içine aldı.

Özkılıç Group Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Özkılıç, inşaat ve otomotiv sektöründe büyümeyi hedeflediklerini söylüyor. Renault, Dacia bayilikleri, bölge yedek parça dağıtımlarının yanısıra yeni bayilikler alarak büyüyeceklerini belirten Özkılıç şu bilgileri paylaşıyor: “İnşaat sektöründe hem özel sektöre hem kamuya hizmet veriyoruz, Antalya’da Gençlik ve Spor Bakanlığı için çok büyük bir kapalı spor salonu yapıyoruz. Diyarbakır’a özel ticari projelerimiz var, gayrimenkul geliştirme hizmetleri veriyoruz. Metro Gross Market, Burger King, Kocatepe Kahve’nin gayrimenkul geliştirme projelerini biz yaptık; bu markalar bizim kiracımız. Diyarbakır’a yeni markalar getirmeye devam ediyoruz. Kurumsal ve büyük firmalarla çalışıyoruz. Kaliteli projelere hızlı imzalar atıyoruz, iddialıyız” diyor.



Aziz Özkılıç, gayrimenkul geliştirme projelerinde Diyarbakır’a yatırım yaparken aynı zamanda bu yatırımın bir değeri, görselliği olmasına da önem verdiklerini vurguluyor: “İçinde bulunduğumuz bina, grubumuzun plazasıdır. Biz ofisimizi buraya yaptıktan sonra çevremize Mado, Robert Cafe gibi ünlü markalar geldi. Diyarbakır, iyi markaları, iyi yatırımları, iyi işleri hakediyor. Diyarbakır artık markalarıyla, sanayisiyle, turizmiyle anılsın. Diyarbakır insanları misafirperverdir, merttir, sıcakkanlıdır, yemez yedirir, giymez giydirir, ekmeğini de her zaman bölüşür, paylaşımcıdır... Diyarbakır’ı böyle görmek tanımak gerekir.”

Diyarbakır OSB’de gıda, mermer ve tekstil alanında faaliyet gösterdiklerini aktaran Özkılıç, sigorta aracılık hizmetleri de yaptıklarını ifade ediyor. Özkılıç Group’un bünyesinde 450 kişi istihdam ettiğini anlatan Özkılıç, Urfa Yolu üzerinde açacakları petrol istasyonunun da bir yıl içerisinde faaliyete geçeceğini söylüyor. Özkılıç yeni hedeflerinden sözediyor: “Özkılıç Group olarak ürettiğimiz ürünleri ihraç etmek istiyoruz, yeni yatırımlar düşünüyoruz. Ek OSB’de iplik fabrikası kurmayı düşünüyoruz. Grup olarak Türkiye’nin ilk 500 şirketi arasına girmeyi hedefliyoruz.” DOSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın yanısıra aynı zamanda Diyarbakır TSO Meclis Üyesi olduğunu da belirten Özkılıç, barış sürecini çok olumlu karşıladıklarını, desteklediklerini ve Diyarbakır halkının sürece ciddi destek verdiğini anlatıyor.