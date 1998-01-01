Paslanmaz çelikte kalitenin adı; Güven Paslanmaz Çelik

Güven Paslanmaz Demir Çelik Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti, 2008 yılından bu yana Dudullu OSB Des Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteriyor. Güven Paslanmaz, farklı kalitelerde çeşitli yüzeylere sahip, farklı kalınlık, ebat ve formlarda paslanmaz krom çelik, 304, 316, 321, 309, 310, 430 kalite sac, çubuk, lama, köşebent, boru, profil, fittings plazma kesimi ve makas kesimi yapıyor. Güven Paslanmaz Genel Müdürü Güven Çaykara, yaka ve bilimum fittings malzemelerini üreticiye en geniş ürün yelpazesiyle yüksek kalitede, en hızlı şekilde, uygun fiyatlarla sunduklarını söylüyor.





Müşterilerinin özel siparişlerini de temin ettiklerini belirten Çaykara, kaliteli hizmet ve ürün vermeyi ilke edinmiş Güven Paslanmaz’ın nitelikli ürün yelpazesinin üretimi, temini ve bunların uygulanması hususunda saygın bir kuruluş olarak zirvedeki yerini korumayı amaçladığını kaydediyor. İş verimliliklerini arttırarak maliyetlerini düşürdüklerini ve bunu müşterilerine yansıttıklarını aktaran Çaykara, müşteri memnuniyeti odaklı çalıştıklarını ifade ediyor. Güven Paslanmaz’ın faaliyetlerinde dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiğini de vurgulayan Çaykara, geçen yıl yüzde 20 büyüdüklerini, bu yıl da yüzde 30 büyümeyi hedeflediklerini açıklıyor: “Yurtdışındaki ithalat ağımızı daha da geliştirmeyi, ithalat oranımızı daha da arttırmayı planlıyoruz. Yeni distribütörlük anlaşmaları için çeşitli firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor.”