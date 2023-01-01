PILZ Makine Emniyeti ile ilgili eğitim ve seminerler vermeye devam ediyor!

Pilz, iş sağlığı ve güvenliği alanının bir alt disiplini olan makine emniyeti konusunda makine emniyeti bilincinin arttırılmasını sağlamak amacıyla seminerler ve eğitimler vermeye devam ediyor.





Pilz düzenlediği bu seminerlerde, makine imalatçısı ve son kullanıcıların sorumluluklarını, EN ISO 13849-1 Kumanda Sistemi’nin güvenlikle ilgili kısımları standardının gereklerini anlatıyor.

Krohne Academy bünyesinde İstanbul, Ankara, Gaziantep şehirlerinde 4 günlük seminer programı düzenleyen firma ayrıca otomotiv, beyaz eşya ve yan sanayileri gibi tehlikeli makineleri kullanan büyük sanayi kuruluşlarında bilgi ve tecrübelerini kullanıcılar ile paylaşıyor.

İş sağlığı ve güvenliği, bakım, üretim ve proje kademelerinde çalışan personeli yakından ilgilendiren bu seminerlerde teorik bilginin basite indirgenerek anlatımının yanında sahadan pratik örneklere de yer veriliyor. Meslekten olmayanların dahi çok kolay ve hızlı şekilde anlayabileceği şekilde sunulan slaytlar ve akılda kalan güncel örnekler üzerinden anlatılan konular katılımcıların beğenisini topluyor.

İş sağlığı ve güvenliği konusunun sadece bu sorumluluğa sahip personel tarafından üstlenilmesi ile başarılı olunamayacağını savunan Pilz Genel Müdürü Yavuz Çopur, ISG’nin kalite yönetimi gibi tüm şirket personelini yakından ilgilendirdiğini vurguluyor. “Bu nedenle seminerlerimize üst düzey yöneticilerden en alt seviyede çalışana kadar geniş bir kitlenin katılımını teşvik ediyor ve bekliyoruz” diyor. Çopur düzenledikleri seminer sonrası katılımcılardan oldukça olumlu geri bildirimler aldıklarını da ilave ediyor.

Pilz seminerlerinde paylaştığı bilgiler katılımcıların aşağıda listelenen bilinmezlere ve sorulan sorulara net şekilde cevap bulmasını sağlıyor:



- 2006/42 AT Makine Direktifi’ne göre makine emniyeti

- CE nedir, ne değildir, neden CE’li makine emniyetli değildir?

- Makine üreticilerinin son kullanıcılara bıraktığı yükümlülükler nelerdir?

- İş kazası sonrasında yasal işlemler ve hükümler

- Makinenin bilinmezleri

- Neden emniyet kumanda cihazına ihtiyaç var? Bu cihaz neyi farklı yapar?

- Kumanda sistemlerinin emniyet yeterliliğini sorgulayan EN ISO 13849-1 Standardı nedir ve nasıl uygulanmalıdır?

- EN 954-1 ile EN ISO 13849-1’in farkları ve benzerlikleri

- Makine emniyetinde sıkça kullanılan diğer EN Standartları

- Makine emniyet döngüsü ve Risk Değerlendirmesi

- Makine eksenli Risk Değerlendirmesinin detayları ve farkları

- Emniyet devresinin EN ISO 13849-1’e göre uygunluk analizi