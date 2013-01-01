Reksan Rekor (OSTİM OSB)

İhracatını arttıracak





OSTİM’de bir şubesi ve ASO 1. OSB’de fabrikası bulunan Reksan Rekor, 3 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 4 bin 700 metrekare üretim yapıyor. ISO 9001 Kalite Belgesi, 14001 Çevre Yönetimi, 18001 İş ve İş Sağlığı Güvenliği ve TSE Belgeleri’ne sahip, Türkiye’nin önde gelen rekor üreticilerinden Reksan Rekor, toplamda 82 kişi istihdam ediyor.Reksan Rekor Genel Müdürü İbrahim Taşkesti, makine parkurlarını yenilediklerini anlatıyor. Yeni teknoloji bir CNC tezgahı aldıklarını ve Haziran ayında teslim almak üzere 2 CNC tezgahı daha sipariş ettiklerini belirten Taşkesti, tüm tezgahların faaliyete geçmesiyle bu yıl üretim kapasitelerini yüzde 50 arttıracaklarını ifade ediyor. Temelli yolundaki ASO 2. OSB’de 10 dönüm arazi üzerine büyük bir fabrika açmayı planladıklarını da aktaran Taşkesti, henüz araştırma aşamasında olduklarını, 2015 yılında kurmayı planladıkları ikinci fabrikayla büyümeyi sürdürmeyi hedeflediklerini dile getiriyor. Filipinler, Kenya, Ukrayna, Gürcistan ve Türkmenistan’a ihracat yaptıklarını belirten Taşkesti, “Hedef pazarlarımızı genişleteceğiz, yeni tezgahlarımızla yaptığımız üretimle maliyetlerimiz azalacak ve ihracatımızı arttıracağız. Önümüzdeki yılsonuna doğru üretimin yüzde 40-50’sini ihraç etmeyi hedefliyoruz, ağırlıklı ihracata çalışacağız. Hedef pazarlarımız arasında İtalya, Almanya gibi Avrupa ülkeleri bulunuyor” diyor.İbrahim Taşkesti, ciddi bir büyüme hedefleri bulunduğunu, 2013’te yüzde 50 büyümeyi hedeflediklerini açıklıyor. Müşterilerinin kaliteli ürün ve ekonomik fiyatları nedeniyle Reksan Rekor’u tercih ettiklerini vurgulayan Taşkesti, OSTİM’de bulunmaktan memnun olduklarını dile getiriyor.