RMA Plastik: Plastikte kalitenin adı

RMA Yatırım Makine San. ve Tic. Ltd. Şti, 1998 yılında ‘Rotasyon’ teknolojisi ile imalat yapmak amacı ile ilk fabrikasını Mersin Tarsus OSB’de kurdu.





Öncelikle; gıda, kimya, otomotiv, tarım, plastik ve tekstil sektörüne yönelik 10 lt’den başlayıp 40.000 lt’ye kadar farklı hacim boyut ve şekillerde polietilen su depolarının yanısıra şu geniş üretim yelpazesini gerçekleştirmiş:



- Polietilen depolar

- Silo ve salamura tankları

- Zirai tarım depoları

- Asit taşıma depoları

- Yol ve su bariyerleri

- Buzağı kulübeleri

- Plastik koltuklar

- Plastik çiçek saksıları

- BC tanklar

- Deniz dubaları

- Asit havuzları

- Glikoz fruktoz depoları

- Turşu tankları

- Tekstil arabaları

- Boyahane arabaları

- Halat boyama kovaları

- Kops kutuları

- Serpantinli depolar

- Plastik bunkerler

- Poletilen oyun grupları

- Karıştırıcılı mikserli depolar

- Benzin istasyonları için sumplar

- Hertürlü isteğe uygun ürünler

- Kamyon tır çamurluk mazot ve su depoları

- Plastik paletle plastik çöp kovaları



RMA Plastik 2012 yılında 2. fabrikasını Beylikdüzü/İstanbul’da üretime açmış. RMA Plastik, Mersin fabrikasında plastik işlemenin diğer bir kolu olan enjeksiyon birimini açarak, kendi kullandığı aparatları üretip, fason çalışma da yapıyor.

RMA, Türkiye endüstrisindeki ve global pazarlardaki gelişmelerin bir sonucu olarak, pazar ihtiyaçlarının oldukça hızlı bir şekilde değiştiğini bildiğinden hızlı değişen pazar ihtiyaçlarına yanıt verebilecek etkin Ar-Ge Tasarım birimine dönük yatırımlar yapmış. Bu maksatla RMA bünyesinde temel tezgahların teminini hızlandırmış. Kalıp imalatındaki beceri ve yeteneklerini geliştirdikten sonra RMA ürün dizisini oldukça geliştirmiş. RMA, üretim tekniği sayesinde her türlü talebe oldukça hızlı yanıt verebiliyor.

RMA Plastik, Mersin’deki fabrikası 4 bin metrekare rotasyon üretim alanı, 750 metrekare atölye, 750 metrekare hammadde stok ve toz üretim alanı, 1.000 metrekare enjeksiyon üretimi olmak üzere, 6 bin 500 metrekare kapalı alan ve toplamda 12 bin 500 metrekare üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Mersin fabrikasında; 4 adet kendi imalatı olan rotasyon makinası, 1 adet 3 kollu İtalyan rotasyon makinesi mevcut, 4.000 ton/yıl rotasyon, hammadde üretim kapasitesine sahip. RMA Plastik, İstanbul’daki fabrikası 3 bin metrekare rotasyon üretim alanı, 500 metrekare atölye, 500 metrekare hammadde stok ve toz üretim alanı, 2 bin 500 metrekare bodrum katı olmak üzere üzere, 6 bin 500 metrekare kapalı alanda çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul fabrikasında; 2 adet kendi imalatı olan rotasyon makinası, 1 adet 3 kollu İtalyan rotasyon makinesi mevcut, 3,000 ton/yıl rotasyon, hammadde üretim kapasitesine sahip.

RMA, tüm rotasyon makinelerini inşa etme kabiliyetine sahip. Enjeksiyon biriminde de 2 adet enjeksiyon makinasına sahip olan RMA’da üretim kalitesini geliştirme ve müşteri ihtiyaçları doğrultusunda üretim yapabilmek için gerekli hammaddenin hazırlanması amacıyla; extruder companding yapmak için toz değirmeni ve kırıcılar mevcut. RMA, hammadde tedarikinde çok titiz davranarak ihtiyacını dünyada konusunda önde gelen büyük petrokimya devlerinden sağlıyor.

Yurtdışından hammadde tedariki sağlanırken sürekli, gelişme içinde olan plastik imalat piyasaları araştırılarak yeni geliştirilmiş hammaddeler de nihai kullanıcılara sunuluyor. Yurtdışında hammadde tedarikçileriyle yaptığını stratejik işbirliği sayesinde müşterilerinin veya projenin gerektirdiği özelliklerdeki hammadde formüle edilebiliyor. UV katkılı LHDPE veya LLDPE’den Rotasyon teknolojisi ile üretilen mamullerin gıda depolanmasında kullanılabileceği; Amerikan Sağlık Teşkilatı (FDA) ile Avrupa Birliği Sağlık Teşkilatı tarafından kabul görmüş. Ayrıca Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından uygunluk raporu ile belgelenmiş durumda. RMA Plastik, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün verdiği “Gıda ile Temasta Bulunan Materyal Üretim Sertifikası”, ISO 9001: 2008 Kalite Belgesi, Türk Standartları Enstitüsü Hizmete Yeterlilik Belgesi, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün laboratuvarlarının verdiği değerlendirme raporlarına sahip.