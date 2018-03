Royal Conta, Ar-Ge’ye odaklandı

Dudullu OSB’nin en köklü kuruluşları arasında yeralan Royal Conta, Asım Pekmezci tarafından 1978’de kuruldu.

1984’te Ümraniye’ye oradan da 1986’da OSB’ye taşınan firma, bölgenin 3. firması olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Kısa bir süre sonra Otoyol-Iveco ve Tofaş’a ve daha sonra da Renault, Ford–Otosan, Karsan’a ve bunlara bağlı servis firmalarına hizmet vermeye başlayan firma, şu an bu firmalara ilaveten Çelik Motor, Türk Traktör, Hema, Alarko, Tülomsaş Lokomotif Fabrikaları, TSK’nın da conta ihtiyacını karşılıyor.

Royal Conta aynı zamanda ihracattaki başarısıyla da dikkat çekiyor. Üretimin yüzde 60’ını 17 ülkeye ihraç eden firma ağırlıklı ise Almanya’ya ulaşıyor. Royal Conta, çeşitli boy ve ebatlarda yıllık 5 milyon conta imalatı yapıyor.

Yeni nesil araçlara conta imalatı yapan Türkiye’nin ilk firması olduklarını belirten Asım Pekmezci, şunları söylüyor: “Kaliteli ürün sunmanın ilk şartının kaliteli hammadde kullanmak olduğu ilkesinden yola çıkan Royal Conta, kauçuklu mantar ve her türlü kompozit malzeme imalatını kendi bünyesinde gerçekleştirmiş, böylece kaliteli hammaddenin yanısıra iş ortaklarına fiyat avantajı da sağlamıştır. Gelişen teknoloji doğrultusunda contalarda da değişiklikler olmuş, bu değişikliği ülkemizde ilk takip eden Royal Conta, 2002 yılından beri çok katlı çelik (MLS) silindir kapak contası imalatına başlayarak öncülüğünü devam ettirmiştir. Şu an metal contaların yanısıra metal-elastomer conta imalatını da bünyesinde yapmaktadır. Bugün gerek conta olarak ve gerekse hammadde olarak sadece ülkemize değil tüm dünyaya hizmet vermektedir.”

Sektörde uzun yıllar faaliyet yürüten firma olarak verimliliğin kendileri için önemli olduğunu aktaran Pekmezci, İstanbul Teknik Üniversitesi desteğiyle ‘Yalın Üretim’e geçtiklerini, verimliliğe odaklanarak üretim miktarını artırdıklarını duyuruyor. Pekmezci, conta üretiminde ithal malzeme oranını en aza indirgemek adına Ar-Ge çalışmalarına odaklandıklarını dile getiriyor: “Gerekli makinelerin temininden sonra daha az ithalat yaparak conta imalatımızı sürdüreceğiz. Contanın kauçuk kaplamasını kendimiz yürütmek istiyoruz. Ar-Ge için KOSGEB’den destek aldık. 2 yıldır Ar-Ge’ye gerçekleştirdiğimiz yatırım 1 milyon TL’yi buldu.” Firmada toplam 80 kişi istihdam ediliyor.