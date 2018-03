Sanayi arsalarında kazanmanın adresi: Kontakt Gayrimenkul ve Yatırım Borsası

Kontakt Gayrimenkul ve Yatırım Borsası Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı İlker Çakır, uzun yıllardır bireysel olarak sürdürdüğü gayrimenkul yatırımı sektöründeki faaliyetini Mayıs ayından itibaren kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olduğu Kontakt Gayrimenkul ve Yatırım Borsası’nda kurumsal hizmet anlamında sürdürüyor.





Kontakt Gayrimenkul ve Yatırım Borsası’nın ilk şubesini Gebze’de Mayıs ayında faaliyete geçirdiklerini aktaran Çakır, “Sektörün de öncü olacak yenilikler ve profesyonel ekibimizle birlikte yatırımcılarımıza güvenli ve kaliteli hizmet vermek amacıyla girişimci bir ruhla çalışmaktayız” diyor.

Sektörel faaliyetine babası Salih Çakır ile birlikte başladığını anlatan İlker Çakır, şunları anlatıyor: “Sektörle ilgili tüm bildiklerimi babamın engin bilgisi, ileriye yönelik vizyonu sayesinde öğrendim. Babam bundan otuz yıl öncesinde Gebze ve bölgesinde yatırım amaçlı başlattığı bu sektörde, ileriyi görerek her birikimini bölgenin değer kazanacağı lokasyonlara yatırırken beni de bu konuyla alakalı eğiterek tecrübelerine ortak etti. 25 yılı aşkın bir süredir içinde bulunduğum bu sektörün en temel prensibinin karşılıklı güven ve istikrar olduğunu gördüm. Uzun yıllardır, bireysel olarak sürdürdüğüm bu hizmeti geçen yıl aldığım kararla kurumsal bir temel yapıda sürdürmemiz gerektiğini düşündüm. Yaklaşık bir yıl süren altyapı çalışmalarıyla kurumsal yapımızı tamamladıktan sonra Kontakt Gayrimenkul ve Yatırım Borsası’nı hayata geçirdik.”

Firmalarının temel prensibinin doğru, güvenilir ve istikrarlı bir kazanç sağlayacak yatırımcılarla, müşteri zihniyetinden, komisyonculuk anlayışından daha çok birlikte kazanmak olgusuyla partnerlik yaparak faaliyetini sürdürmek olduğunu vurgulayan Çakır, özellikle Marmara Bölgesi’nde, değer kazanan lokasyonlarda söz sahibi olduklarını ifade ediyor: “Kontakt Gayrimenkul ve Yatırım Borsası’nın asli görevi yatırımcılarına güven verecek kurumsal yapısıyla şeffaflık ve etik kurallara uygun değerlerle birlikte hizmet vermektir. Bu konuda yatırımcılarımıza karşı öncelikli tuttuğumuz, ‘önce siz sonra biz kazanalım’dır. Sektörde faaliyet gösteren birçok firma sadece kazanç sağlamak amacıyla komisyoncu gibi çalışırken bizim en önemli prensibimiz yatırımcıyı kazanmaktır.”

İlker Çakır, bünyelerinde 20’ye yakın gayrimenkul ve yatırım danışmanı bulunduğunu kaydediyor: “Ekibimiz, teorik ve pratik eğitimlerini tecrübeleriyle pekiştirerek şirketimizin kurumsal imajı ve vizyonuna eşdeğer yapıda hizmet vermektedir. Satış veya kiralama sonrası hizmet yerinde ve zamanında yapılmaktadır. Prensiplerimiz gereği, öncelikle yatırımcıyı kazanmak için doğru ve güvenilir hizmet sunmak gerekmektedir.”

İlker Çakır, “Kontakt Gayrimenkul ve Yatırım Borsası, ülkemizde eksik olarak gördüğümüz, yabancı sermayeli kuruluşların bayi ağı kurarak yerli sermayeden faydalanmaları, sektörde hizmet verenler olarak bizi rahatsız etmeye başlamıştır. Yüzde 100 yerli sermaye ile Türk insanının da bu sektörde lider olabileceğini ispatlamak için Kontakt Gayrimenkul ve Yatırım Borsası’nı kurduk” diyor. Çakır, firmanın büyüme stratejileri ve hedeflerini şöyle özetliyor: “Şirketimiz öncelikli olarak; konut, ticari alan, arsa ve araç filosu kiralama hizmetlerini vermektedir. Şu anda portföyündeki gayrimenkul yatırımları 1000’i geçen bir kapasiteye sahiptir ve bu kapasite bize inananlar sayesinde her geçen gün artmaktadır. Şirketimizin öncelikli hedefi, lokasyonunda hizmet kalitesini ve istikrarını yatırımcılara ispatlayarak sektöre karşı güven olgusunu tekrar canlandırmaktır. Kontakt Gayrimenkul ve Yatırım Borsası’nın hedefi; 2014’ün ikinci çeyreğinden sonra franchise bayi ağı oluşturmak ve öncelikli olarak Marmara Bölgesi ve akabinde tüm Türkiye’de bu duruşumuza değer katacak iş ortaklarımızla birlikte büyümektir. Kontakt olarak, Ekim 2013’ten itibaren bünyemizde araç kiralama ve araç filosu kiralama hizmetini de sağlamaya başladık. Ayrıca Mayıs 2014’ten itibaren de 100 dairelik bir inşaat projemize başlıyoruz.”

“Kalitenin asla tesadüf olmadığının bilincindeyiz ve bu tutumumuzla sektörde yeni bir bakış açısı oluşturmaya çabalıyoruz” diyen Çakır’ın bulundukları bölgeyi tercih etme nedeni de şu: “Marmara Bölgesi ve özellikle İstanbul, Bursa arası her zaman değer kazanan, Türkiye’nin atar damarı olan bir bölgedir. Sanayi ve diğer işletmeler yaşam alanları oluşturur, noktalara değer kazandırır. Gebze, İstanbul ve Bursa arasında kalan sanayi ve teknoloji konusunda oldukça gelişmiş, yatırımcıya her zaman kazandıracak bir noktadır.”