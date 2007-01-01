Sard Makina (OSTİM OSB)

Teknoloji ve kalitesiyle fark yaratıyor





Sard Makina Kalıp Elektrikli Ev Aletleri İnşaat San. ve Tic. A.Ş., 2007 yılında Manisa Muradiye Sanayi Bölgesi’nde faaliyete başladı. Sard Makine Fabrika Müdürü Ayşe Atam, firmanın geçen 5 yıl gibi kısa sürede makine parkı ve teknolojisiyle dünya devi beyaz eşya üreticilerinin ihtiyacı yardımcı sanayi boşluğunu büyük ölçüde doldurduğunu söylüyor. Kalite ve lojistik anlamında müşterilerinin beklentilerini karşıladığını ve müşteri memnuniyetinin devamlılığını sağladıklarını vurgulayan Atam, 2013 yılında belirledikleri hedefler doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini ifade ediyor. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ni 2008 yılında aldıklarını ve 2013 yılında ISO 14001 ve ISO 18001 belgelerini aldıklarını aktaran Atam, “Kalkınma Ajansı’nın maddi desteğiyle bünyemize kattığımız DURMA TPQ CNC PRES ile yeni müşteriler ve çalıştığımız müşterilerin taleplerini karşılama konusunda bir adım daha ileri giderek kapasite ve teknoloji olarak rakiplerimiz arasından sıyrılarak ön sıralara yerleştik” diyor. Sard Makina, beyaz eşya, klima ve soğutma sistemleri, otomotiv ve kalıp sektörlerine hizmet veriyor.Atam, müşterilerinin Sard Makina’yı tercih etmesinin en büyük nedeninin istenilen kalitede üretim yapmak ve istenilen termin tarihlerine uymak olduğunu dile getiriyor: “Müşterilerimiz tarafından yapılan kalite, lojistik, üretim, performans değerlendirmelerinde ve müşteri memnuniyeti anketlerinde rakiplerimize göre yüksek puanlar alıp bunların devamlılığını sürdürmekteyiz. Slogan olarak kendimize; ‘Sürekli doğru ve kaliteli ürün Arıyorsanız, Rahatlıkla güvenebileceğiniz, Doğru adres’ seçtik.”