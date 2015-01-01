SEM Mühendislik & Mimarlık

Endüstriyel yapı ve konutta kalitesiyle iddialı.

Endüstriyel yapı ve konutta kalitesiyle iddialı SEM Mühendislik&Mimarlık yeni projeleriyle hızla büyüyor. Sultanbeyli’de kendi iş merkezini kuracak olan SEM Mühendislik&Mimarlık, 2015’te yeni projelerle üretim kapasitesini 100 bin metrekareye çıkaracak.

SEM Mühendislik&Mimarlık markalaşma hedefiyle yolunda hızla ilerliyor. Endüstriyel projelerde daha kurumsal bir yapıya dönüşme hedefiyle çalışan SEM Mühendislik&Mimarlık, 2015 yılı içinde kendi iş merkezine taşınacak.

SEM Mühendislik&Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı ve İnşaat Mühendisi Servet Kılıç, “Sultanbeyli’de, 1500 metrekare alan üzerinde, üst katlarında ofisimizin ve alt katlarda kiralık ofislerin de bulunacağı iş merkezimizin inşaatını bir yıl içerisinde tamamlayacağız” dedi. Yeni kuracakları, inşaat malzemeleri satan firmanın ofisinin de bu merkezde yeralacağını belirten Kılıç, geçen yıl yüzde 100 büyüdüklerini, bu yıl da yüzde 100 büyümeyi hedeflediklerini söylüyor.

“İşimizin kalitesiyle iddialıyız. Hızlı bir yükseliş trendindeyiz. Yaptığımız işlerimiz ise bizim reklamımız. Asıl hedefimiz SEM Mühendislik&Mimarlık’ı markalaştırmak” diyen Servet Kılıç, ağırlıklı olarak yatırımcıların yeni gözdesi İMES OSB’de ve Dilovası’nda faaliyet gösterdiklerini kaydediyor: “Bölgede ciddi yatırımlar sözkonusu. Mermerciler Kooperatifi’nde de projelendirme hizmetleri sunuyoruz. Kartal ve Sultanbeyli’de de konut projelerimiz sözkonusu. 50 dairelik yeni bir konut projesini de hayata geçireceğiz. 12 endüstriyel tesisin yapımına devam ediyoruz. Yıllık üretim kapasitemiz 50 bin metrekare. Bu rakamı 2015 yılında 100 bin metrekareye çıkarmayı hedefliyoruz.”



Çağdaş teknoloji ve mühendislik alanındaki değişimleri sürekli takip eden bir anlayışla 2004 yılında faaliyetine başlayan SEM Mühendislik&Mimarlık İnş. ve Taah. San. Tic. Ltd. Şti., proje, müşavirlik, danışmanlık ve taahhüt hizmetleriyle inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor. “Proje-Üretim-Uygulama” süreçlerini bir bütün olarak ele alan ve yenilikçi fikirlerle hayata geçiren SEM Mühendislik&Mimarlık, endüstriyel yapılarda, çok katlı binalarda ve tüm özel mimari projelerde estetiği, güvenliği, ekonomik çözümleri ve kaliteyi birarada sunuyor. Rekabetçi bir maliyet anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Kılıç, mevcut iş potansiyelini ve verimliliğini artırmak için konusunda uzman teknik elemanları bünyelerinde bulundurduklarını ifade ediyor: “SEM Mühendislik&Mimarlık, tüm proje işlemlerinizde tescilli bir proje bürosu olarak hizmet vermektedir. Statik, mimari, elektrik, mekanik ve üç boyutlu projeleriniz SEM proje grubunda yeralan profesyonel bir ekip tarafından gerçekleştirilmektedir. Üç boyutlu çizimler ve en son deprem yönetmeliğine uygun statik hesaplamalar sayesinde inşa edilecek yapının bütün detayları son teknolojik yazılımlarla netleştirilir. Malzeme üretiminin ve montajının bu projeler üzerinden yapılması sayesinde de herhangi bir hata ile karşılaşılmaz.”

Betonarme yapılar, çelik konstrüksiyon yapılar, güçlendirme yapılar, sanayi ve endüstriyel yapıların proje ve taahhüt işleri, plan, proje ve tasarım, danışmanlık hizmetleri sunduklarını belirten Kılıç, OSB’ler, kooperatif, sanayi siteleri ve ticari imarlı alanlarda ağırlıklı olarak endüstriyel yapıların projelerini yürüttüklerini, 70-80 kişiyi istihdam ettiklerini ve 8 şantiyede faaliyet gösterdiklerini anlatıyor: “Bir endüstriyel yapıyı plan ve projelendirme aşamasından, temellerinin atılmasına, elektrik, su, doğalgaz, yangın gibi tüm altyapısından, ruhsatlandırma projesine kadar bütün aşamalarını tamamlayıp anahtar teslim projelere imza atıyoruz. Bir fabrika inşaatını ölçeğine bağlı olarak 6 ay ile 1 yılda tamamlayabiliyoruz.”

Servet Kılıç, projelerinin piyasada kabul görmesi, uygulamalarının hızlı, kaliteli ve sağlam olması, verdikleri sözleri zamanında yerine getirmeleri, güvenilirlilikleri, müşteri memnuniyeti nedeniyle tercih edildiklerini vurguluyor.