Şişecam Mersin bölgeye kimlik kazandırdı

Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Prof. Dr. Ahmet Kırman, grubun Mersin’deki yatırımları olan Trakya Cam Sanayii A.Ş. Mersin Fabrikası ve Kimyasallar Grubu’nu KobiEfor’a anlattı:





“Şişecam kurulduğu dönemden bugüne kadar yürüttüğü faaliyetler ve atılımlarla, ülkemizi dünyada önde gelen cam üreticisi ülkeler arasına sokmuş ve her geçen yıl olağanüstü gayretlerle rekabet gücünü pekiştirmiştir. Bugün, başta ana coğrafyamız ve pazarımız Türkiye olmak üzere Bulgaristan, Gürcistan, Rusya, Mısır, Ukrayna, Bosna Hersek, İtalya ve Romanya’da kurulu tesislerin üçte biri yurtdışında bulunmaktadır.

2012 yılında 77. yaşını tamamlayan ve bugün dünyanın sayılı cam üreticileri arasında yer alan Şişecam, ana faaliyet alanlarında Avrupa’da ilk 5, dünyada ilk 10 içerisinde yer almaktadır.

Cam ve kimyasallar alanında ülke ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde, ihracatı ve çok-odaklı üretim anlayışı ile ‘küresel oyuncu’ olan Şişecam’ın ağırlıklı faaliyet bölgelerinden biri olan Mersin bölgesinde düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj, kimyasallar, maden ürünleri, yem katkı maddeleri ve elektrik üretimi gerçekleştiren tesisleri bulunmaktadır.”