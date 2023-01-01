Sistem Teknik (TOSB)

Sistem Teknik Ar-Ge ile farklılaştı dev projelerde yerini aldı





Ankara’da küçük bir apartman dairesinde 1979 yılında temelleri atılan Sistem Teknik Sanayi Fırınları A.Ş, KOBİ ölçekli kuruluş olarak dev projelere ortak oldu. Ar-Ge ağırlıklı yapılanmasıyla önemli projelerin merkezinde yer alan Sistem Teknik, Marmaray Projesi’nde yer alıyor; F35 uçaklarının motorunun imalatında kullanılacak fırınların üretimini ve Türkiye’nin savunma sanayinin önemli projesi Altay’ın ısıl işlem tesislerini gerçekleştiriyor.

Sistem Teknik Sanayi Fırınları A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özdeşlik, 8-10 milyon avro cirolu bir şirket olarak cirolarının yüzde 3-4’ünü Ar-Ge’ye ayırdıklarını ve rekabette farklılaştıklarını söylüyor. Kuruldukları günden bu yana Ar-Ge’nin en önemli artıları olduğunu belirten Özdeşlik, bu yıl TÜBİTAK’a 2.500 oC’ta dayanıklı özel malzemelerin sinterlenmesi için vakum fırın yaptıklarını açıklıyor. Dev projelerde Türk markası olarak yer almanın kendilerine gurur verdiğinin altını çizen Özdeşlik, ancak kamu tarafından yeterince desteklenmediklerinin altını çizerek şu örneği veriyor: “Marmaray’ın testlerinin yapıldığı Hollanda’daki fabrikaya fırın satıyoruz. Altay projesinin ısıl işlem tesislerini yaptık, performans olarak Kore’deki fırından daha başarılı olduk. Ancak yerli üretici olarak istenilen desteği göremiyoruz.”

Ar-Ge’nin kendileri için vazgeçilmez olduğunu belirten Özdeşlik, indiksiyonlu ısıtma konusunda çalışmalar yaptıklarını duyurarak şu bilgileri veriyor: “Türkiye’nin en önemli sorunu cari açıktır. Cari açıkla mücadeleye firma olarak katkı sağlayacak bir proje yürütüyoruz. Motor yataklarının hammaddesi olan bimetal sintel malzemenin üretim fırınını Ar-Ge olarak bitirdik ve firmaya yatırımı gerçekleştirdik. Yaptığımız çalışma ile bimetal ithalatını yüzde 50 oranında azalttık ve piyasaya ithal edilenden daha kaliteli ürün sunmuş olduk.”

Yılda farklı ebatlarda 20 fırın imalatı yapan Sistem Teknik, bu yıl yüzde 10’luk bir büyüme planlıyor. TOSB’a 2009 yılında taşınan firma, şu anda Sistem Teknik Sanayi Fırınları A.Ş., ve Sistem Teknik Limited olarak iki ayrı firma olarak toplam 15 bin metrekare alanda 200’e yakın istihdamla faaliyet yürütüyor. Sistem Teknik Sanayi Fırınları; demir çelik, otomotiv, havacılık sanayiine yönelik çalışırken Sistem Teknik Limited ise ağırlıklı Alüminyum ergitme ve ısıl işlem tesisleri üretiyor. Özdeşlik yatırım malı alanında faaliyet yürütmeleri nedeniyle yaşanan ekonomik krizlerden 1 yıl sonrasında etkilendiklerini söylüyor. Krizlere dayanıklı olmanın stratejisini ağırlıklı öz kaynakla çalışma şeklinde açıklayan Özdeşlik, kuruldukları günden bu yana büyük krizleri yara almadan, hatta beli oranda büyüyerek atlattıklarını açıklıyor. Sistem Teknik’in en önemli artısını insan kaynağı olarak açıklayan Özdeşlik, şu bilgileri veriyor: “ Mevcut insan kaynağımızla firmamızın önümüzdeki 20 yıllık planını oluşturuyoruz. Kurumumuzun kültürünü almış, gerçekten yaratıcı ve firmayı ileriye götürecek arkadaşları kalıcı yapmayı hedefliyoruz. Ayrıca ürettiğimiz her türlü fırının testlerini yapacak alt yapımız var.”



İhracat artacak

Sektör geliştiği gibi ihracatın yapısı de değişiyor. Ekonomik kriz öncesi ana hedefin Almanya özelinde Avrupa olduğunu hatırlatan Mehmet Özdeşlik, şimdi ise Latin Amerika, Güney Amerika, Kuzey Afrika, Avrasya ve Asya ülkelerine yoğunlaştıklarını açıklıyor. Üretimin yüzde 60’ını ihraç ettiklerinin altını çizen Özdeşlik, Avrupa ağırlıklarını ise sürdürmek istediklerini, zira Avrupa’da krizin biraz abartıldığını düşünüyor. Yeni pazarlarda özellikle referansın önemli olduğunu kaydeden Özdeşlik, Sadece fiyat ile rekabet etmediklerini, kaliteyi ön planda tuttuklarını açıklıyor. Sistem Teknik müşterilerine farklı bir hizmet sunarak tercih edilirliğini artırıyor: Aldığı siparişin üretimini gerçekleştirip testlerden geçiren Sistem Teknik, ürününü fabrikada çalışır hale getirerek montaj sürecini kısaltıyor. Özdeşlik, böylece olası çıkabilecek aksaklıkların görüldüğünü ve olası maliyetlerin yerinde ortadan kalktığı için müşteri memnuniyetini artırdığını vurguluyor.