SMS, TORK markasıyla endüstriyel otomasyonda dünya devi olacak

Türkiye’nin ilk pnömatik aktüatör üreticisi olan SMS Sanayi Malzemeleri Üretim ve Satış A.Ş., üretimininin tamamını İMES OSB’ye taşıdı. 4.500 metrekare alan üzerinde yüzde 100’e yakın kapasiteyle hizmet vermeye başlayan SMS’nin merkezi ise Dudullu OSB’de yer alıyor.





Dudullu OSB’deki 1500 metrekarelik yerini showroom olarak kullanan ve İMES OSB’de üretime başlayan ilk firmalardan biri olan SMS; modern binası, son teknoloji makine parkuru ve 100 kişiyi bulan istihdamıyla hızla büyüyor. Yüzde 100 Türk sermayeli kuruluş olan SMS-TORK, solenoid vana, pnömatik aktüatör, pnömatik aktüatörlü kelebek vana, elektrik aktüatör, elektrik aktüatörlü küresel vana, pnömatik pistonlu vana, elektrik aktüatörlü kelebek vana, patlaç vana, doğalgaz manuel reset solenoid vana ve regülatör imalatı yapıyor. Debimetre, basınç transmitteri ve basınç şalteri, seviye şalteri, sıcaklık sensörlerinin satışını yapan SMS, kontrol sistemleri ve ölçme alanında dünya devi 15 kuruluşun da distribütörlüğünü yürütüyor.

SMS Sanayi Malzemeleri Üretim ve Satış A.Ş. Satış ve Pazarlama Direktörü Onur Çelik, “Sektördeki tecrübesi 28 yılı bulan SMS Sanayi Malzemeleri, İMES OSB’de üretici olmanın sinerjisiyle hızlı bir gelişim sürecine girdi. Katmadeğeri yüksek üretim anlayışı ve sürekli yürütülen Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarıyla endüstriyel otomasyonda bir dünya devi yaratıyoruz.” Çelik, artan müşteri taleplerini karşılamak adına ikinci bir yatırıma daha hazırlandıklarını açıklıyor: “Geleceğe yatırım yapıyoruz. İMES OSB’de 13 bin metrekarelik yeni arazi yatırımımızı gerçekleştirdik, en kısa zamanda yeni tesisimizin inşaatına başlamayı hedefliyoruz. 2014 yılı bizim için her açıdan bir atılım yılı olacak. 2013 yılında Ar-Ge’ye ciddi yatırımlar yaptık, kalitemizi arttırdık. Türkiye’de sadece kendi ürettiğimiz ürün gruplarında yerli üretim yapan firmalar arasında uluslararası ATEX Sertifikası yalnızca bizde var. Özellikle patlaç valf ürünümüz, kalite anlamında dünyada sayılı birkaç ürün arasında yer alıyor. Endüstriyel otomasyonda akışkan kontrolüyle ilgili katmadeğerli ürünlerin üretimi ve satışına yoğunlaşacağız. Bu yıl yüzde 30 büyümeyi hedefliyoruz.”

SMS’nin uzun soluklu başarısı yürüttüğü Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarına dayanıyor. SMS bu yıl itibarıyla hayata geçirdiği İş Geliştirme Birimi ile bu alandaki iddiasını önümüzdeki dönemde de sürdürecek. Çelik, üretimde katmadeğerli üretim stratejisiyle hareket ettiklerini anlatıyor: “Bugüne kadar TORK markası altında üretmiş olduğumuz değerlerimizi yeni iş geliştirme birimimizle müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yapılandırdık. Yeni birimimiz ve ekibimizle bundan böyle otomasyon projelerinde aynı zamanda müşterilerimizden gelen özel ürün taleplerinde katmadeğeri baz alarak çözümler sunacağız. Pazar trendlerini yakından takip ediyoruz, önümüzdeki dönem daha fazla katmadeğerli ürün üretimi ve satışı üzerine odaklanacağız, Ar-Ge’ye ve Türkiye’de üretilmeyen katmadeğerli ürünlerin üretimine ağırlık vereceğiz.”

Müşterilerine; ihtiyaca uygun yenilikçi otomasyon çözümleri, müşteriye özel ürün üretimi, anahtar teslim proje ve ekonomik paket çözümleri sunarak farklılaşan SMS’in iş kollarının yüzde 90’ının endüstriyel otomasyon oluşturuyor. Bu alanda Türkiye’de ve yurtdışında büyümek istediklerini belirten Onur Çelik, bu dönem bayi ağı yapılanmasını geliştirmenin yanısıra önemli müşterilerine direkt ulaşma stratejisi geliştirdiklerini ifade ediyor. İhracatta gelişmekte olan ülkelere odaklanacaklarını aktaran Çelik, “Üretimimizin yüzde 20’sini 47 ülkeye ihraç ediyoruz. Önümüzdeki dönem Rusya, Türk Cumhuriyetleri, Doğu Avrupa Bloğu, Ortadoğu ülkeleri ve Afrika pazarında daha aktif olacağız” diyor.

Onur Çelik, Dudullu OSB’de olmanın avantajlarından sözediyor: “İstanbul’un tam kalbindesiniz. Buradan satışı yönetmek daha kolay, İstanbul’un her iki yakasına yakınız, İMES, Dudullu OSB’nin yanıbaşındayız, Gebze ve Dilovası’na çok yakınız, Güney Marmara’ya hızla açılabiliyoruz."