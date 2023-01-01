Somay Plastik

Bölgenin plastik ambalaj markası olacak





Somay Plastik San. Tic. Ltd. Şti, 1990 yılında Malatya 1. OSB’de faaliyete başladı. 7050 metrekare açık, 2 bin metrekare kapalı alan üzerinde faaliyetini gerçekleştiren Somay Plastik’in ürün gamında shrink, perfore elbise torbası, naylon torba, market çanta, takviyeli çanta, yumuşak saplı çanta, ekmek ambalajları, hijyenik ürün ambalajları, bakliyat ambalajları, temizlik kağıdı ambalajı, deterjan ambalajları yer alıyor.Somay Plastik Şirket Müdürü Makine Mühendisi Tolga Aydoğan, yıllık üretim kapasitelerinin 3000 ton olduğunu ve sürekli yeni yatırımlarla ürün yelpazelerini genişlettiklerini söylüyor. Aydoğan uzun vadeli hedeflerini açıklıyor: “Ortadoğu ülkelerine ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz. Sürekli teknolojimizi yeniliyoruz, bu yıl da tesisimizi yenilemeye devam edeceğiz. Fabrikamızın yanıbaşında bulunan Malatya 1. OSB’nin genişleme alanında yer alarak tesisimizin kapalı ve açık alanlarını genişletmeyi hedefliyoruz. Doğu Anadolu Bölgesi’nde gıda ambalajı konusunda pazar lideriyiz. Uzun vadede bölgenin tüm plastik ambalaj ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve ihracat yapabilecek bir firma olma hedefiyle çalışıyoruz. Yapacağımız yatırımların ardından uzun vadede yıllık 5 bin ton üretim kapasitesine ulaşmayı planlıyoruz.”

Ürünlerinin kalitesi, ekonomik olması ve verdikleri hizmet nedeniyle tercih edildiklerini aktaran Aydoğan, “Ürünlerimizin arkasındayız. Satış sonrasında da müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz, müşteri memnuniyeti odaklı çalışıyoruz. ‘Siz yeter ki üretin, ambalajı bize bırakın’ sloganımızla hizmet veriyoruz” diyor. Aydoğan, çevreye verdikleri önemi vurguluyor: “Çevreye duyarlılığımız nedeniyle otoparkımızın üstüne kuracağımız güneş panelleriyle güneş enerjisinden elektrik üreteceğiz. Enerjimizin bir kısmını bu yolla elde ederek doğayla dost üretimimizi yenilenebilir enerjiyle karşılamış olacağız.”