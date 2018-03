Sümer Işık Tekstil (OSTİM OSB)

İş kıyafetleri üretiminde iddialı





Merkezi Eskişehir’de bulunan Sümer Işık Tekstil firması, Türkiye’deki çok sayıda üniforma üreticisinden bir tanesi. Ancak her zaman tasarıma ve yaratıcılığa verdiği önemle rakiplerinden ayrılmayı başarmış. Sektöre 60 yıl önce küçük bir atölye olarak giriş yapan Sümer Işık Tekstil, bugün Türkiye’deki önemli holdinglerin iş kıyafetleri tedarikçisi konumunda. Türkiye çapında büyük holdinglere iş yapmanın önemini vurgulayan Sümer Işık Tekstil Firma Sahibi Baran Işık, “Şu an Türkiye’nin ve dünyanın en büyük temizlik ve güvenlik şirketlerine kıyafet üretiyoruz ve her geçen gün müşteri portföyümüzü geliştiriyoruz. Böylesi büyük firmalara iş yapmamız bizim kaliteye ve tasarıma önem verdiğimizin bir göstergesidir” diyor. Fabrikada üretilen ürün gamı hakkında da bilgi veren Işık, iş pantolonundan otel aşçı takımlarına ve mont çeşitlerine; t-shirtten askılı tuluma ve gömleğe kadar firmaların ihtiyaç duyduğu pek çok iş kıyafetini üretebileceklerini dile getiriyor. Ayrıca tekstil sektöründeki teknolojik gelişmeleri de yakından takip ettiklerini söyleyen Baran Işık, “Aldığımız yeni makinalar sayesinde ürünlerin tüm aşamalarını kendi fabrikalarımızda üretiyoruz ve bu sayede dışarıya fason iş yaptırmıyoruz” diye konuşuyor.